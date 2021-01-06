蝙蝠俠｜傳68歲米高基頓回歸發展新戰線　退役英雄披甲大鬥新反派

日前有指出DC主席Walter Hamada提及DCEU同樣會大玩平行時空，接下來蝙蝠俠不止有新任的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）一個，更會有另一位重量級人物來擔任更重要的蝙蝠俠，當中更會由「閃電俠」作橋梁貫穿不同時空，至於另一位蝙蝠俠會誰呢？

有指羅拔柏迪臣不是新版《蝙蝠俠》的唯一蝙蝠俠。（《The Batman》劇照）

米高基頓再次披「蝙蝠俠」戰衣

目前我們所得知米高基頓將會再次着起「蝙蝠俠」戰衣，時隔28年重返DCEU扮演「蝙蝠俠」，現身在Erza Miller主演的《閃電俠》（The Flash）中，現年68歲回歸一事的確令影迷極為驚喜，電影原定計劃在今年春天在倫敦開拍，而他將會扮演老年版「蝙蝠俠」一角。

米高基頓將會加入《閃電俠》，再演蝙蝠俠。（《蝙蝠俠》劇照）

傳米高基頓才是最主要蝙蝠俠

近日，有消息指出米高基頓在DCEU即將上映的電影中會飾演最主要的蝙蝠俠，Walter Hamada講到：「華納兄弟將有兩套關於蝙蝠俠傳奇的電影，由兩位不同的演員扮演，同時上映。」目前我們所得知新版《蝙蝠俠》主角由羅拔柏迪臣擔任，根據《New York Times》記者所指，米高基頓侯便會是另一位即將出現在DCEU中更重要的演員。

故事講到蝙蝠俠已經變老，身手亦大不如前。（DC Comics圖片）

米高基頓回歸消息一出，即時令許多粉絲期望DC可以探索真人版《Batman Beyond》，而且在發行於1986年的漫畫《The Dark Knight Returns》被媒體稱為「世界上最好的蝙蝠俠故事」，漫畫包含4章，首章就講到葛咸城的黑幫橫行，毫無治安可言，民眾無助地走在街頭上，手持「我們被詛咒了」的牌子，事關蝙蝠俠已經整整10年沒有出現。

年老版蝙蝠俠仲打唔打得郁？

而在黑暗騎士歸來 故事中的蝙蝠俠已經老了且不再身壯力健，年近60的他本應享受退休生活，但就因為葛咸城再次陷入了沒有治安的時期，黑幫一次又一次犯罪，令他忍無可忍，再次披上戰衣，但就因為跟黑幫對戰時行動緩慢，讓對手佔盡上風，而他亦只能夠靠智取來獲勝，先引對方到泥漿上打鬥，令兩人行動同樣緩慢，加上蝙蝠俠比起對手更聰明，所以先勝一場。

對此有影迷揚言擔心現年69歲的米高基頓會打唔郁，但蝙蝠俠冇打戲的話又會唔好睇，加上《神奇女俠1984》打戲過少已經令影迷非常失望，所以好期待究竟會如何改編，如何表達出一位老年的蝙蝠俠依然咁有火去面對不公的事。

漫畫中哥頓局長曾擔任過短暫的蝙蝠俠。（《蝙蝠俠—夜神起義》電影劇照）

哥頓局長曾暫代蝙蝠俠

另外故事去到《Batman Eternal》後，會講到蝙蝠俠跟小丑同歸於盡，令葛咸城再次陷入了沒有了蝙蝠俠的黑暗時期，哥頓局長原定在70歲生日時退休，不過此時卻收到政府邀請，實行由政府支援的蝙蝠俠計劃，成為直屬官方的蝙蝠俠跟黑暗勢力對抗，他自言自己還有時間把壞蛋捉住，但就在最後不敵新登場的超級反派Mr. Bloom而身受重傷，直到Bruce Wayne透過之前留下的儀器，恢復當時作為蝙蝠俠時期的記憶，再度以蝙蝠俠身分回歸，兩人聯手才阻止了Mr. Bloom差點毀滅葛咸城的行動，事後哥頓局長決定辭去蝙蝠俠的工作，返回警局繼續擔任葛咸城警局局長，所以哥頓局長一角同樣重要。

70年代的紐約治安很差。（新版《蝙蝠俠》預告擷圖）

葛咸城喻意70年代的紐約

事實上Frank Miller當時所畫的漫畫充滿了對當時社會的諷刺，治安混亂的葛咸城正是多年前紐約的縮影，當民眾渴望着一位拯救世界的超級英雄出現時，他畫出了一個蝙蝠俠，70年代的紐約因為經濟大蕭條的影響，整座城市的治安變得非常混亂，更一度被人稱為「Sin City」（罪惡之城）。