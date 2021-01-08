戲院全年票房跌7成等解封　《一秒拳王》《神奇女俠1984》待上映

2020年初起新冠肺炎肆虐，政府以防疫之名頒佈限聚令，戲院可謂首當其衝，3度停業加起來共116日，接近全年1／3時間。受疫情拖累，片商亦有所顧慮，不敢貿然安排電影上畫，休業更令情況雪上加霜，令全年票房僅有5.36億元，較前年大跌72.08%，行業之慘淡可謂史無此例，L Cinema及元朗戲院去年亦因疫情相繼結業。戲院重開日子遙遙無期，香港票房有限公司周一（4日）發表新聞稿：「政府表示農曆新年前放寬機會不高，說得着實輕易，但對戲院及電影業界來說實在非常痛苦，情況已岌岌可危，不排除有更多戲院陸續結業，戲院業及員工感到前路茫茫。」

政府以防疫之名頒佈限聚令，戲院可謂首當其衝，3度停業加起來共116日，接近全年1／3時間。（資料圖片）

新聞稿內更節錄行業內員工心聲：「今次真係成個電影業都被攪彎晒！」、「無限期咁停，真係冇飯開了！」、「手停口停，認真唔係辦法，年關難過。」更有人抱怨：「冬至、聖誕、新年，好多市民跨家庭聚會，傳播鏈唔斷，又係我們行業來埋單！」最後戲院業界表示願意在有條件下重開，又促請政府盡快讓戲院復業、令員工可以復工，又表明：「如戲院未能盡早重開，恐怕戲院甚至整個電影業難以繼續生存。」

由趙善恆導演，周國賢（Endy）、林明禎及《出貓特攻隊》查朗（Nonkul）主演的《一秒拳王》優先場場場爆滿兼口碑載道，卻因第四波疫情封戲院而被截停，打亂上映計劃。點擊圖輯睇戲院重開後有邊啲戲好睇！