《拆彈專家2》劉德華扮演殘障步履　全靠觀察導演日常舉止

由邱禮濤執導；劉德華、劉青雲及倪妮主演的《拆彈專家2》，原定在聖誕檔期上映，可惜本港的疫情仍然嚴峻，電影被迫延至明年1月上映。然而電影早前已經在中國上映，目前更錄得破億的票房成績。早前官方還公開了電影的拍攝花絮，揭開戲中劉德華如何成為「最有型的殘障拆彈專家」。

潘乘風在戲中稱自己是「最有型的殘障拆彈專家」。（《拆彈專家2》影片擷圖）

劉德華今次在《拆彈專家2》中飾演潘乘風，他曾因為拆彈任務而失去了一隻腳，這讓他身心都出現巨大變化。雖然香港觀眾暫未知道這將如何影響潘乘風，但卻可以率先了解飾演潘乘風的劉德華，他究竟如何拍攝義肢的戲份。

劉德華在《拆彈專家2》中曾經說過：「我可能是唯一一個最有型的殘障拆彈專家。」如今官方公開一條「假肢揭秘」的幕後拍攝花絮，拆解劉德華如何成為「最有型的殘障拆彈專家」。

潘乘風因為拆彈任務而失去了一隻腳。（《拆彈專家2》影片擷圖）

從拍攝花絮可以了解，這是劉德華在墜馬意外後，再次拍攝激烈動作戲；而潘乘風在戲中的康復訓練，也讓劉德華回憶到墜馬受傷後，那段康復訓練的時光：「這其實都是我在受傷後做過的康復動作。」而劉德華也坦誠他有點學習導演邱禮濤的平常舉止，事關邱導患有小兒麻痺症，導致有長短腳問題：「我們導演也是一個從小就身體有狀況的，有些動作我在戲裏面，跳、跨越一些東西的時候，其實我有點學習導演的平常行為。」

劉德華指出部份戴義肢的動作戲，是學習導演的平常行為。（《拆彈專家2》影片擷圖）

除此之外，今次劇組需還要為潘乘風這角色花了很長的時間去搜集不同類型的義肢，之後他們根據潘乘風的不同階段，選取了四款符合要求的義肢。最終根據劉德華的體型及角色的需求訂製。可見由劇組到劉德華，他們對此都一絲不苟。