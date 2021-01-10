伍宇娟曾與鞏俐齊名封五朵金花　接拍中國首部全裸電影一脫成名

如今大家聽到伍宇娟這個名字時可能會感到陌生，然而畢業於中央戲劇學院表演系，更是中國國家話劇院國家一級演員。她與同期的鞏俐齊名，還被外界稱為中央戲劇學院的「五朵金花」之一。伍宇娟畢業後拍下中國首部全裸電影而聲名大噪。然而在23歲一脫成名的她，卻在32歲欠下巨債，之後更出現感情問題，過著單親媽媽的生活。相對其餘四位金花，算是比較不幸的一位。

伍宇娟畢業於中央戲劇學院表演系，是中國國家話劇院國家一級演員。（豆瓣圖片）

1965年出生的伍宇娟，16歲接開始觸戲劇。她在4年後成功考入中央戲劇學院表演系，當時她憑著出眾的外表，與鞏俐、史可、陳煒及金莉莉被稱為中央戲劇學院的「五朵金花」。之後她在1986年演出她的電影處女作《難忘中學時光》。兩年後，她更接拍了被稱為中國首部全裸電影《瘋狂的代價》。

《瘋狂的代價》講述兩姐妹因父母離異而相依為命，可是妹妹某天放學回家時遭誘騙強姦。姐姐得知妹妹遭強姦後，發誓要替妹妹報仇。由於姐姐報仇心切，並沒有考慮到妹妹的心情，更把她拉到不同的地方去辨認罪犯，結果一無所獲。最後皇天不負有心人，兩姐妹得到偵察員老趙的幫助，成功找到強姦犯。當時老趙率公安前來追捕，但姐姐最後都搶先一步，把強姦犯殺死，最終因此而被捕。

伍宇娟接拍了被稱為中國首部全裸電影《瘋狂的代價》一脫成名。（《瘋狂的代價》劇照）

伍宇娟因憑《瘋狂的代價》中飾演姐姐這角色，而讓她首次獲得金雞獎及百花獎最佳女主角提名。當時對於伍宇娟來說，戲中的五分鐘全裸戲碼絕對不容易。皆因對於那個年代，並不是人人都有勇氣接拍，而且大眾亦容易出現誤解。幸好伍宇娟都頂住所有壓力，先憑《龍年警官》成為第十三屆百花獎最佳女配角，之後她與斯琴高娃主演的《香魂女》奪得柏林影展最高榮譽金熊獎。

伍宇娟年輕時樣貌清純，與鞏俐等人獲外界稱為「五朵金花」。（《瘋狂的代價》劇照）

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可是伍宇娟在1997年自編自導的《山茶花開》時，因為用人不當，最終欠下一身巨債。除此之外，另一件讓她抱憾終生的事，或是與賈宏聲成為戀人。據了解，兩人早在中央戲劇學院時已經是戀人關係，之後更一起演出過《美的誘惑》。可是之後賈宏聲染上毒癮，雖然伍宇娟一直都幫助他解毒，但最終仍未能成功。

鞏俐與伍宇娟是同期同學，兩人與史可、陳煒及金莉莉被稱為中央戲劇學院的「五朵金花」。（《滿城盡帶黃金甲》劇照）

有指離開賈宏聲後，伍宇娟與一位華裔男子李慕華結婚，甚至還生下一位兒子，然而當賈宏聲在2010年跳樓自殺後，突然流傳出該孩子的生父是賈宏聲，甚至傳出伍宇娟迫死了賈宏聲。據了解，伍宇娟的丈夫有指不堪輿論壓力而離開，讓伍宇娟當時需要獨力照顧兒子。據了解，伍宇娟從沒有向外公開兒子的生父是誰。