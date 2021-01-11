《靈魂奇遇記》奪最佳動畫等三大獎項　占美霍士獲首個配音獎項

迪士尼與彼思的《靈魂奇遇記》（Soul）在剛舉行的第一屆The Critics Choice Super Awards中榮獲三大獎項，當中包括最佳動畫。

《靈魂奇遇記》在去年聖誕節於Disney+啟播後，獲得極好口碑。（《靈魂奇遇記》劇照）

由迪士尼及彼思共同製作的《靈魂奇遇記》，電影由《玩轉腦朋友》及《沖天救兵》導演彼德托達（Pete Docter）執導，故事講述紐約一位平凡的中學音樂教師阿祖，他熱愛音樂，閒時更會在著名的Jazz Club表演，他希望有一天可以成為鋼琴家。然而當機會來到時，他卻發生意外，而他的靈魂更進入了在起點之前的「靈魂世界」。

迪士尼與彼思帶領觀眾闖入前所未見的嶄新領域「靈魂世界」。（《靈魂奇遇記》劇照）

阿祖發現原來所有新靈魂在未出生前，都要在這裡接受特訓，以塑造他們不同的性格、喜好和夢想。為了重回人間，阿祖說服不願意投胎做人的靈魂仔22號幫忙。電影的原版找來奧斯卡影帝占美霍士（Jamie Foxx）聲演男主角阿祖（Joe Gardner）；兩屆金球獎音樂及喜劇類劇集最佳女主角的Tina Fey則聲演靈魂仔22號。

為《靈魂奇遇記》聲演男主角阿祖的占美霍士奪得第一屆The Critics Choice Super Awards的動畫電影最佳男配音。（《靈魂奇遇記》劇照）

《靈魂奇遇記》除了獲得第一屆The Critics Choice Super Awards最佳動畫外，占美霍士及Tina Fey，分別獲得動畫電影最佳男配音及動畫電影最佳女配音，合共三大獎項。

至於香港版則找來同樣與音樂非常有淵源的鄭中基及王菀之，前者將會為男主角阿祖獻聲；而後者則聲演靈魂仔22號。