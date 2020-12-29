【靈魂奇遇記影評】靈魂重21公克有什麼？彼思動畫暗藏莊子哲學

劇透警告，雖非劇情的直述或訴說，為了討論相關議題仍有所取捨，介意請斟酌閱讀。

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白駒過隙，幸福易脆

人生，就像一道拋物線，有起也有落，但卻不是每個人都能有個漂亮的圓弧，《靈魂奇遇記》（Soul）以此出發，拋擲出關於生命浪潮的哉問，試想如果靈魂僅重21公克，脫離現世後，身上會帶著些什麼？

當然，答案因人而異，知足、遺憾或懊悔都有可能，回到電影主角上，則是不甘心。彼思（Pixar）這次不只跳脫白色去刻劃非裔美國人的故事，更直接在開場把觀影者丟到失敗的處境中，雖然，主角並非一無所有，但也沒輝煌成就，這類不上不下的處境，就是社會大眾普同的心聲。為此，強烈的共鳴與共振，不只讓觀影者默默為其加油打氣，更在開場戲碼中就出竅到電影內，附著成主角的影子，期待透過故事的翻轉與成功，化解現實中不斷膨脹的怨氣與不甘。

然而，《靈魂奇遇記》的故事曲線，如片名所述，看似講「有夢最美，希望相隨」，實則講述「體會當下的幸福」，不管是沐浴肩頭的陽光、脆度適中的火腿薄餅，或是灌入耳邊的情歌，甚至是因應生命消逝而墜落的花瓣，都帶有飄逸的細節，細節則是構築生命熱情的火花，即使不是絢爛的煙花，也是意味深長的觸發，推動人們不斷地再次出發。

承前所述，彼思再次運用翻轉讓我們理解生命的圓滿，不僅來自於輝煌的時刻，這場精心刻劃的騙局，雖然跳脫每位觀影者的想像，卻又擲地有聲。畢竟，社會不斷要求偉大，卻又不說清何為偉大，僅留模糊不清的刻記，甚至像是迴盪於耳邊的幽魂，令人膽顫心驚，卻又揮之不去。比如熱愛爵士音樂的主角，阿祖，就因為沉溺於成就偉大而失去靈魂的重量，進而引發飄飄然的失足墜落。就此來看，雖然阿祖還沒變成失落的巨獸，也相距不遠，但阿祖明明有清楚的志向與火花，究竟為何還會深陷迷茫？

《靈魂奇遇記》獲豆瓣9.1分的好評。（截圖）

這部份歸功於彼思細膩的角色設定，透過劇情的推展，我們明白，主角執著於偉大成就，其潛意識的需求在於缺乏肯定，自小，母親因為關愛與心疼，不忍主角因追夢而受苦，不斷冷嘲熱諷擺臉色，希望阿祖能回歸到現實去踏實，而非拘泥於偉大幻夢。可惜，這對母子從未講明彼此心聲，阿祖，無法明白母親的用心，不被看重的感受，激起氾濫的自卑，推著他走火入魔，把自己關入爵士的牢籠中，搭建出數根的鐵桿子，區隔了自己與世界，多麼諷刺，本代表隨興自由的爵士，現在反倒成了阿祖的束縛。

綜上所述，阿祖的成魔之路來自於執著，執著則來自於匱乏，故此，電影中的自私表現其來有自，畢竟，阿祖從小到大都沒感受到愛，怎麼可能給得出愛？所幸，故事的發展隨著母子爭執有了轉機，母親明白自己的保護，不知不覺中也成了兒子幸福的阻礙，甚至是一種傷害。母親的擁抱融化了他的心，即使當時的阿祖還是一隻貓，終究收獲了長久以來的潛意識追尋，被肯定的愛。

為此，忘情演出之後，為何阿祖感受不到生活的明顯改變，其一如同大海故事的寓意，人生的本質就是一連串的過程，其二是因為改變早已發生。

就在母親接納的那一刻起，阿祖的人生有了圓滿，他打敗內在的幽魂，意即自己不夠好的價值否定，藉此描繪出一道欣慰的人生曲線。爾後，帶著嶄新發現，再次前往來世的靈魂，其中的21克，裝盛的就不會是被包裝成不甘心的落寞與失望，而是被肯定的喜悅，甚至是走向盡頭也無妨的知足與無畏。就此來看《靈魂奇遇記》所傳達的把握當下，也不只是把握時間，更是想要我們用心品味生活以及關係，誠如心理學常說的保持正念，不帶評價地適時駐留，才有機會走得更長遠。

《靈魂奇遇記》所傳達的把握當下，也不只是把握時間，更是想要我們用心品味生活以及關係。（《靈魂奇遇記》劇照）

生命就像鐘擺，左擺也好，右擺也罷，都是一種前進

絆倒靈魂的火花，我是不是不夠好？

接續來談，電影的另一主角22號，筆者相信透過前述針對阿祖的整理，不只點出故事的精巧安排，更也闡明22號與阿祖看似矛盾，其實共為一體，即使一個不想活，一個不想死，卻也都沒脫離生存價值來勾勒，甚至解構出另一道普世議題，不甘心之中所掩藏的呢喃與探問，意即自己到底夠不夠好的疑惑。

雖然彼思打破舊有框架，不再強調追夢，但也沒否定追夢的意義，只是增添多一道調味，讓人明白「珍惜當下」的重要性不亞於「未來成就」。然而，面對社會的本質就是充滿競爭這個設定，彼思明白人的一生就是擺脫不了自我否定，即使阿祖的故事已經闡述夠多篇幅，但很明顯他們想要再多一點，為此，有了22號，運用另外一段迷失的故事，繼續探潛生活的價值與意義。

說巧不巧，靈魂僅重21克，22號大了一點，但諷刺的是他總是缺少了一點，導致他無法投胎轉世，至於這個空缺，電影闡明為火花，如本文開頭所述一種生命的觸發。故此，22缺乏觸發，進而無法點發自己的前進，就此來看，這不也像是渺小的我們嗎？總是缺乏踏實與肯定的價值感，只能有氣無力地拖著自己，繼續厭世看衰自己。

靈魂僅重21克，22號大了一點。（《靈魂奇遇記》劇照）

所以，彼思怎麼解套這個宿命設定？

既然22號與阿祖互為表裡共為一體，那22號的答案也埋藏於阿祖身上，如果說阿祖是被自己追逐不到的未來給束縛，22號就是被過往名人的批判給絆住，進而深陷於無法感受到美好的無價感。就此來說，一個瞻前，一個顧後，有了鮮明的對比。不過，靈魂錯位之後，22號體驗到世界的美好，煩躁的厭世哲學甚至能被人理解與認同，理髮廳一幕讓他理清了頭緒，明白自己並非沒有價值，只是被擺在錯置的位子。

當然，彼思不會讓22號這麼簡單就結束困惑，還要讓他通過迷失的考驗，故此，蓄意讓阿祖說出傷人的話，擾亂22號經驗到的美好，點明所謂美好都是披著阿祖的皮囊才有可能，22號就是一個盜竊他人幸福的小偷。這番指責正中22號心頭，促使他陷入無窮的自我否定之循環，甚至化身成迷惘的巨獸。

直到那片墜落的花瓣來到眼前，阿祖的改變與坦白，讓22號明白自己具有足夠價值，不管偉大的前人怎麼說，一個人的幸福只有自己能決定，更何況，連生命盡頭的墜落花瓣都能解讀出詩意，22號早已證明他能夠創造幸福。就此來說，火花這個單詞有了新的意涵，不只是觸發，更是燃燒生命時乍現的足跡，怦然悸動的激情證明。

就此來說，面對22號的難題，彼思直接使用正向的經驗去碰撞，藉此推翻偉人事蹟所構築出的高牆，進而再次回到電影的主軸，有夢很好，無夢也罷，生活就是系列的堆疊，有些人是成就，有些人是感受，難以比較誰才最好，只要能夠熠熠生輝，你我的人生，就足夠好。

靈魂錯位之後，22號體驗到世界的美好。（《靈魂奇遇記》劇照）

不用完美，足夠就好。

即使挫敗難免，墜落也能具有詩意

所謂生活的靈感，依照電影的發展有了清晰的輪廓，那就是打動靈魂的感動，至於為何而悸動，因人而異。

回到角色上，如前所述，看似矛盾的兩位主角，其困惑、處境與解方都是相同的，彼思運用這類巧妙的手法來闡述換位思考的重要性。以此來看，拉到現實中，或許很多時候，表面上我們會以為兩個人大相徑庭，但實際上只是因應個人習慣使用不同手法去包裝個人議題，比如電影所呈現的，面對自己不夠好的擔心，22號選擇消極逃避，甚至以厭世武裝自己，對照到阿祖，則是積極地去汲汲營營，卻忘了留意當下的腳步。由此可知，即使看似極端不同的兩人，也會被相同的議題給困擾。

因此，兩個人的方法，如前所述，沒有誰比較好的問題，都是一種應對的方式，藉此去保護及捍衛生存的價值，就此，主角們的人生之所以打結，問題不在於方法，在於過度使用，以及整體社會的單一指標與期待，好似不完美就得死，導致上述兩種不討喜的方法，難以被人理解，只能越用越烈，卻反而引發更多的反彈，促使自己遺落到社會的邊緣，甚至被推向掉落與迷失。

所幸，彼思透過鮮明的色彩以及模糊柔化輪廓的靈體，讓我們從原本的單一化牢籠中出竅，逃開不合適的期待與追尋，達到單一社會以及自我的拆解，進而學會欣賞細節與過程的美好。為此，即使挫敗難免，墜落也能具有詩意，讓人活得足夠愜意。

承前所述，《靈魂奇遇記》所勾勒出的寓意不僅是「珍惜當下」，更要我們嘗試擁抱生活的微小與細節，學習理解甚至欣賞自己的不容易與價值，進而才能自在地享受前進、駐足或後退的每一刻，不再被「過往的挫敗」或是「未來的目標」給凍結。

為此，即使《靈魂奇遇記》是一部美國動畫，卻也包含華人熟悉的莊子哲學思想，闡明了當下的力量與重量，更讓筆者聯想到著名的詩句「眾里尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處」。畢竟，不管是愛情或是理想，很多時候都像遙不可及的星光，即使再怎樣閃耀，也不如手邊一盞可以驅趕黑暗的油燈。

就筆者個人而言，非常喜愛彼思這次的安排，跳脫框架思考之外，也回到普世個人議題上來梳理，即使畫面大多鮮豔、活躍與溫馨，卻精雕細琢出生活的光影，完整地承襲了《玩轉腦朋友》的概念，讓故事包覆了喜樂與憂暗，揮灑出層次多彩的躍動。或許，有人會說這是一部寓意過深的電影，導致孩童不一定看得明白，筆者卻覺得它闡述的反而是孩子本來就懂的道理，細品當下，一個簡單卻因成長而被遺忘的生命訣竅，畢竟，就像電影所述，每個靈魂降生前，早都裝填了滿滿的火花與熱情。

即使《靈魂奇遇記》是一部美國動畫，卻也包含華人熟悉的莊子哲學思想。（《靈魂奇遇記》劇照）

靈魂的悸動，來自於生命的感動。

結語

隨著成長，我們的夢想越來越龐大，每多一步前進，都像在灌入一股氣，試探爆破的邊境，什麼時候開始，懷抱夢想從選擇變成不得不成功？以此來說，如果人們被責任、壓力與生活擠到谷底，《靈魂奇遇記》就是埋藏於角落的那一盞燈，讓人明白，即使不被允許放手，也能擁有暫時的駐留，隨著生活的細節盡情擺動，就像是自由的爵士樂手，自在地呼與吸，徜徉於那躍動的樂符裡。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：癮君子--movie addict，原文：影評▕ 《靈魂急轉彎》- 如果靈魂僅有21公克重，你想帶些什麼？】