《WandaVision》首輪評價出爐　MCU影迷會失望?

MCU首部劇集《WandaVision》於美國時間今日（15日）正式在迪士尼串流平台Disney+上架，雖然香港觀眾暫時未有得睇，但都可以先睇睇外國媒體的評價。相信各位影迷最關心的莫過於《WandaVision》如何連繫到Marvel電影世界（下稱MCU），放心小編絕無劇透，但根據外國劇評，似乎首集會令一眾MCU電影迷失望。

影評大讚《WandaVision》向五、六十年代的經典肥皂劇致敬部份十分精彩。（劇照）

首集《WandaVision》在外媒間獲得相當高的評價，「爛番茄」（Rotten Tomatoes）的「新鮮度」（好評）高達94%，於IMDb網評亦獲得9.1/10高分，不少影評人大讚劇集向五、六十年代的經典肥皂劇致敬部份十分精彩，尤其是場景及服飾等設計明顯落足成本，不過對於外國觀眾來說就會欠缺共鳴。

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受新冠肺炎疫情影響，2020整整一年沒有MCU電影上映，影迷當然最關心究竟《WandaVision》的劇情跟MCU有多少連繫，不過影評就話暫時看不出劇集內容跟MCU劇情的關連，畢竟整部劇有9集，相信要到後期才會慢慢浮現線索。