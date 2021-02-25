《靈魂奇遇記》影評︰投胎都要上堂？正視生命最純粹追求的一課

撰文： 樂天生．電影日記 最後更新日期： 2021-02-25 23:28

《靈魂奇遇記 Soul》是2020年彼思動畫工作室（Pixar Animation Studios）推出的原創動畫作品，原本預計於2020年6月上映，但受全球疫情影響延至年底，後來迪士尼公司宣布取消院線計畫，改為在Disney+上架。

整部電影歷時四年半才完成，這跟2015年上映的《玩轉腦朋友 Inside Out》有著相同的既視感，都提供了相當的人生反思，只是故事中著眼的階段不同。而這部電影一點也沒有辜負彼思（PIXAR）」這個招牌，充份發揮動畫天馬行空的創想，縱使在「生命的意義」這個本該沉重難解的議題上，都可以用這樣一個可愛簡單的故事，告訴我們最原始的基本道理，光是這樣的劇本就值得相當高的評價。

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2020年真可謂是電影的黑暗年，不僅許多電影檔期延後或取消，甚至有不少片直接移至串流上映，放棄大螢幕放映的機會，不過若有幸問世，台灣多半能在電影院欣賞這些電影。即使如此，2020年的電影在數量上還是比以往少了許多，若要以「大片」的規格來評價，大概就數暑假末上映的《天能TENET》，以及12月中的《神奇女俠1984 Wonder Woman 1984／WW84》比較受到矚目，甚至有些將其冠上2020年的電影救世主之名，不過《天能》劇情過於艱澀，並不平易近人；《神奇女俠1984》則有文戲冗長，略顯沉悶的毛病，在對這些大片抱持的期望下還是有點失落感。來到年末，這部《靈魂奇遇記》就如同黑暗中的一道曙光，為2020年的電影帶來一絲光明，且用平凡的方式述說了一個好故事。

本片導演Peter Docter曾為多套經典動畫電影編劇及執導︰

本片導演Peter Docter過去擔任《反斗奇兵Toy Story》的編劇，並執導《沖天救兵Up》和《玩轉腦朋友》兩部同為彼思的動畫電影。故事以「靈魂」的角度來切入「生而為人的意義」與「生命真諦」，並且罕見的以「黑人」做為故事的主人翁，種族歧視固然是存在以久的問題，但這幾年的影視作品也讓我們看到荷李活的改變，黑人文化結合爵士樂，為這個故事找來了優秀的靈魂伴侶，音樂也是可以讓人「沉浸」的元素之一，同時也藉此設計出不少橋段讓人看到「靈魂」本質。

不難看出，彼思從以前到現在，都用不同的方式為觀眾提供人生的反思。這次的「靈魂」更是一個簡單又粗暴的設定，透過生死之間的交錯來表達最簡單的道理。靈魂是人的本質，人有千千萬萬個，更有數不盡的想法，故事的主角不是你或我，也不見得跟我們的想法一致，卻不失為一個為我們提供另一種思考的管道，你是主角阿祖，還是靈魂22號（#22）。

按圖即睇精彩劇照︰

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（※以下內容可能討論到些許劇情，若還沒看過的人，可自行斟酌觀看）

故事講述主角阿祖Joe Gardner非常喜歡爵士樂，同時也是一個鋼琴爵士樂手，但不得志的他始終沒有一個發揮舞台，只能在學校擔任樂隊老師。當理想與現實衝突，阿祖毫不猶豫的選擇實現自己的理想，但就在這個理想即將實現的同時，阿祖發生意外陷入昏迷。變成靈魂的阿祖不敢相信在離夢想一步之遙的時候失去了生命，也不想接受這個事實希望可以以任何方式重回人間。

在陰錯陽差之際，阿祖來到「投胎先修班」，被誤認為是「靈魂導師」必須幫助一眾靈魂找到生命中的「火花」以重新投胎。在這裡，阿祖遇見了不想投胎的「靈魂22號」，於是兩人達成協議幫助靈魂22號找到「火花」以取得投胎資格，並讓阿祖以這個資格重返人世，兩人就此踏上一個奇妙的生命之旅。

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「不想死的靈魂 vs 不想活的靈魂」是一個簡單鮮明的對比，即使阿祖活得鬱鬱不得志，但依然對生命充滿熱情，也在人生中努力實現自己理想以獲得更大的成就，他不甘於在人生白白的走一遭。靈魂22號則是在「投胎先修班」裡徘徊上千年的靈魂，即使在多位名人靈魂導師的幫助下，依然找不到最後的「火花」以取得投胎資格，但主要是因為22號根本不想投胎。

來說說「投胎先修班」這個有趣的設定吧！這是故事中兩大主要的場景之一，也正好切合故事的主旨與風格。人死後的世界充滿想像空間，這次導演Peter Docter的設計是以簡潔抽象的主旨來發想，不參考任何宗教文化，所以完全不是像《玩轉極樂園 Coco》裡那樣充滿特定文化色彩的身後世界。這裡所有的人、事、物都用簡單、柔和的色彩與線條來表達。

主角阿祖生前非常喜歡爵士樂，但在實現理想前因意外逝世，成為靈魂。（《靈魂奇遇記》劇照）

來到「投胎先修班」的靈魂就如同不諳世事的孩子，他們等著被賦予個性，被製造天賦，等待投胎機會的來臨，也因為不是傳統觀念中的鬼魂，所以大多數靈魂的外觀都相同，只有被賦予了個性的靈魂，會透過表情來表現自身的性格。而主角阿祖就如同一個沒有喝孟婆湯的靈魂，所以在外觀上就有了明顯的個人特徵，同樣的道理，已經在「投胎先修班」待了上千年的靈魂22號也有著些許的個性，從他的言行舉止可以看出其漸漸演化出來的性格與特徵，以此做為他與其他靈魂不同的區別。

成為靈魂的阿祖（左）依然對生命充滿熱情，並遇上徘徊上千年的靈魂22號。（《靈魂奇遇記》劇照）

沒錯！我們看到了每個人的性格都是在「投胎先修班」裡被賦予的，而且感覺是由Jerry隨機賦予，所以人的個性真的是後天養成的，還是其實是先天就有的？即使《靈魂奇遇記》是一部充滿正面能量的電影，但還是有不少小小的暗黑情節令人會心一笑，為什麼那麼多人得到「厭世」性格？所以現在才會很多人都很厭世，這到底是先有因？還是先有果？

即使人生而在世有許多偉大的成就，也不代表性格就也是毫無缺陷的。而在「投胎先修班」的靈魂是無憂無慮的，他們可以盡情的用任何方式來塑造靈魂，也不會受到什麼傷害，所以「靈魂22號」曾暗諷的說只有人世間才可以摧毀靈魂，其實這部電影一切的表面都在告訴我們人世間有多麼美好，不要太執著於成就與理想，只要享受當下，但還是忍不住暗諷世間普世的價值觀在無形中扼殺了多少靈魂。

然而，在這身後世界中亦有兩種角色管理著這些靈魂，一個「投胎先修班」的Jerry，他們的角色就如同「天使」，引領靈魂投胎重新投入人間，另一個是「作古畢業班」的Terry，他的角色則比較像「死神」，負責計算每日死亡的靈魂，進入投胎的輪迴，縱使這個計算千來來都沒有出錯過，還是因為主角而打破了記錄，此時Terry的工作還負責追回出錯的靈魂。而最後的故事還是發揮出了兩種角色的特長，讓主角得到額外的機會重返人間。

「投胎先修班」的Jerry，他們的角色就如同「天使」，引領靈魂投胎重新投入人間。（《靈魂奇遇記》劇照）

「如果你有得選擇，你會想要出生到人世間嗎？」導演Peter Docter表達了這個核心概念，無論你想或不想，兩個截然不同的靈魂都提供了足夠的思考空間，在故事巧妙的安排下讓兩位主人翁必須交換意見，體會自己以往所沒有經歷過的思考方式，靈魂的交流與換位思考，就在這樣的激盪下完成。縱使所有人都告訴你生命有多麼美好，人的反判思考也將其全盤否決，只是人沒有意識到我們追尋的真諦其實就是最簡單的快樂，不見得需要多努力提升自己，甚至獲得留名青史的成就，只要簡單的交流與享受過程就好。

片中投胎的設定是當靈魂被賦予性格、興趣之後，拿到「人生通行證」的最後一關是找到「火花」，每個靈魂都有一位成就非凡的靈魂導師引導，以找到屬於自己人生通行證的火花，到底這個「火花」是什麼？靈魂22號始終找不到自己的火花，讓他無法投胎，而他自己也不想投胎，看完之後才晃然，或許靈魂22號的火花是在「投胎先修班」找不到的。原本我們以為的「火花」是對某件事的熱情、天賦，可以利用這件事物獲得人生的成就或價值，但其實它可能只是單純對生活的感受，與任何人、事、物的互動，它不用有價值，只需要簡簡單單的感受生命就好，但最終說白了，「火花」就是一種想要生而為人的感覺。

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生命的概念其實相當複雜，《靈魂奇遇記》這部電影確實將生命的意義重新裝點，不同的人有不同性格、能力與思考方式，所以人生的意義自然也不像電影說得那樣簡單，但故事中也有帶到人在「沉浸」的當下，有猶如靈魂出竅的感覺，可以徜徉在靈魂世界，甚至玄奇到可以跟靈魂溝通並與人世連結。還有人的執念發作而演化成巨大的黑沙人，只能行走在無邊的沙世界，而且在執念的作祟下無法有效思考，看似無意識的尋找其他靈魂「抓交替」，只是故事中沒有進一步闡述，但這些小細節對故事中靈魂的概念有更佳的補強效果，也令整個故事的完整性增加不少。

次原文片名為「Soul」的《靈魂奇遇記》用簡單的故事為觀眾重新回顧了一次生命的意義，意在讓大家珍惜活著的每一天。（《靈魂奇遇記》劇照）

看完《靈魂奇遇記》確實感受到一股活力，為生活重新注入生命力的感覺，不管你是對生命充滿熱情的人，還是因為某些事而有所失意不開心的人，這部電影都提供了一個投射的對象，你是想要活得精彩，大把理想等著實踐的阿祖？還是對人生消極失望，如果有得選擇一點也不想活著的靈魂22號？不管是哪一個，或許換個思考方式，放下心中的執念，去感受自己的人生、找尋自我的價值，即使是再微不足道的小事，都有為生活提供快樂的潛力。

最後，或許電影帶來的悸動是短暫的，但這次《靈魂奇遇記》無疑帶來了滿滿的正向能量，也帶出動畫電影無限想像的揮灑空間，加上看似無趣的老生常談，其實裡面包裹著簡明易懂、發人深省的不俗情節，讓彼思這次又再次繳出一張完美的成績單。總結而論，這次原文片名為「Soul」的《靈魂奇遇記》用簡單的故事為觀眾重新回顧了一次生命的意義，意在讓大家珍惜活著的每一天，遇到不開心的事，或許轉念想就能重新擁有快樂，活著應該要享受生命帶來美好，其實人生並不需要偉大成就點綴才能擁有「火花」。

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