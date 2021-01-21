2021年10套必睇荷李活大片！《蜘蛛俠3》硬撼《22世紀殺人網絡4》

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-01-21 00:30

2020年因為新冠肺炎（COVID-19）的襲擊，讓整個電影產業腳步大亂，荷李活首當其衝，好幾部本來預計上映的強檔大片一延再延，最後靠著《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）搶在年末推出，讓去年的電影市場不至於太過冷清。 By Amber Chan, Maggie Chiang

雖然目前北美疫情尚未明朗化，但基於新的一年到來依然要抱持樂觀，各大電影公司也陸續繼出因應對策，例如華納兄弟在去年底就宣布2021年的院線電影將同步上架到HBO Max，而其他片商也紛紛定檔自家主力大片，以下是替各位整理了今年最值得期待的電影，希望之後別再傳出延期消息才好啊！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：《猛毒2》《駭客任務4》都在今年！2021年最令人期待的 10 部強檔大片！】