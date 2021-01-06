【哈利波特】榮恩女友Jessie Cave發文　稱三個月大兒子確診肺炎

經典電影系列《哈利波特》（Harry Potter），飾演主角榮恩女友的33歲英國女星Jessie Cave近日在Instagram發文透露，指她三個月大兒子不幸確診染上新冠肺炎。

《哈利波特》（Harry Potter），飾演主角榮恩女友的33歲英國女星Jessie Cave發文指，她三個月大兒子不幸確診染上新冠肺炎。（網絡圖片）

Jessie與男友Alfie Brown育有三名子女，兒子於去年10月出世。她昨日（5/1）在Instagram分享兒子躺在醫院病床上的照片，留言她在醫院的隔離病房看到封城新聞，兒子確診後情況良好，但他們依然很警惕和小心。她又呼籲粉絲要小心變種病毒。

Jessie昨日（5/1）在Instagram分享兒子躺在醫院病床上的照片。（IG@jessiecave）

Jessie在《哈利波特》裡面飾演葛萊分多學生文妲布朗（Lavender Brown）。她在《哈利波特：混血王子的背叛》（Harry Potter and the Half-Blood Prince）首次出場，曾與榮恩有一段情，其後卻不幸地在《哈利波特：死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2）中被殺死。

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