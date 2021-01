【哈利波特】榮恩女友Jessie Cave發文　稱三個月大兒子確診肺炎

經典電影系列《哈利波特》(Harry Potter),飾演主角榮恩女友的33歲英國女星Jessie Cave近日在Instagram發文透露,指她三個月大兒子不幸確診染上新冠肺炎。

《哈利波特》(Harry Potter),飾演主角榮恩女友的33歲英國女星Jessie Cave發文指,她三個月大兒子不幸確診染上新冠肺炎。(網絡圖片)

Jessie與男友Alfie Brown育有三名子女,兒子於去年10月出世。她昨日(5/1)在Instagram分享兒子躺在醫院病床上的照片,留言她在醫院的隔離病房看到封城新聞,兒子確診後情況良好,但他們依然很警惕和小心。她又呼籲粉絲要小心變種病毒。

Jessie昨日(5/1)在Instagram分享兒子躺在醫院病床上的照片。(IG@jessiecave)

Jessie在《哈利波特》裡面飾演葛萊分多學生文妲布朗(Lavender Brown)。她在《哈利波特:混血王子的背叛》(Harry Potter and the Half-Blood Prince)首次出場,曾與榮恩有一段情,其後卻不幸地在《哈利波特:死神的聖物2》(Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2)中被殺死。

