神奇女俠1984︳為何是關鍵年份？關冷戰、喬治歐威爾同蘋果電腦事

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-02-23 23:29

看《神奇女俠1984 Wonder Woman 1984》的時候大家應該會有一個疑問，那就是「為什麼是 1984 年？」電影上映後，導演Patty Jenkins在跨海視訊訪問中解釋：因為 1980 年代發生了很多事，加上喬治歐威爾（George Orwell）的著作《1984》、還有 1980年代 Lynda Carter 飾演的《神奇女俠Wonder Woman》也深深影響了她；另一個關鍵是，1984 年是美國資本主義成功的高峰，商業與貪婪的氛圍、豐足的生活，卻永遠不滿足的人心。第一集的 1917 年是人性悲慘的年份，和 1984 年完全相反！ 文：Daniel Hsu／GQ Taiwan

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先不管這個說法是否真的有說服到觀眾對於《神奇女俠》的續集「非得發生在 1984 年不可」？但對於導演指出的這些原因，到底在《神奇女俠1984》表現出了東西？以及 1984 年到底發生了什麼事？ 1984 年？喬治歐威爾的《1984》跟Lynda Carter的《神奇女俠》又如何影響了《神奇女俠1984》？

《神奇女俠1984》到底同1984年有咩關係？按圖即睇▼

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ科普】《神力女超人1984》復古味滿點！但為什麼是 1984 年？那一年發生了什麼事？】