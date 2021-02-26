受夠左膠大愛片？推介《飛越瘋人院》《人工智能》10部戲間中放負

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-02-26 22:49

日子過得辛苦，雖然我們總不能一直處在「負面」的情緒中，但有的時候一些「太過」「正能量」的東西反而會讓人非常惱怒！（夠了！不要再一堆愛、希望、勇氣、和平了！）所以今天要推薦給大家一些「反．正能量」的電影推薦，但為什麼是「『反』正能量」呢？它跟「負能量」有什麼區別？ 文：Daniel Hsu／GQ Taiwan

所謂的「負能量」最典型的就是如華堅馮力士（Joaquin Phoenix）版的《JOKER小丑》、或是中國電影《大象席地而坐》等，整部電影都處於負面能量滿點的情緒中。但是「『反』正能量」片則是那種，一開始主角或主角群們處於或是意外陷於悲慘的處境，他們力爭上游，然而當最後一切看似轉機來了，美好的未來就在眼前之時……登愣！反而陷入更悲慘的結局……（正所謂「當上帝為你關上一扇門的時候，還會順便夾爆你的頭……」但不知道為什麼看這種片就是有一種爽感……）

※ 但請注意，因為這樣會涉及到電影結局的劇透，所以以下片單還是請各位小心服用！※

睇厭總是高舉「愛與和平」的電影？《銀翼殺手2049》、《飛越瘋人院》等10部「反正能量」電影或者適合你間中放負，按圖即睇▼

+ 40 + 40 + 40

【同場加映】《禁室365天》在全球爆紅，榮登最高觀看次數電影寶座！按圖了解Netflix全球觀看次數最多電影 Top 10！▼

+ 5 + 5 + 5

【重雷】【GQ科普】Netflix 影集《鬼莊園》在講什麼？關於這部恐怖經典被改編的 5 大重點！

【GQ 片單推薦】10 月不能錯過的 10 部 Netflix 影集與電影！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ片單】受夠「愛、希望、和平」？厭世者不能錯過的 10 部「反．正能量」電影】