數據分析網民熱議10套懸疑電影　基斯杜化路蘭三套經典齊上榜

每個人喜歡看的電影類型不同，許多人偏愛不須動腦的無腦爽片，但也有另一群人完全相反，就是喜歡看一些需要絞盡腦汁，才有機會看懂的燒腦電影來折磨自己。這些電影往往劇情上前後鋪陳，不斷翻轉，稍一不注意就會掉出導演縝密佈下的劇情邏輯，不過若是看懂了，同樣是相當過癮、有成就感的一件事情啊！