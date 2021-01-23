數據分析網民熱議10套懸疑電影　基斯杜化路蘭三套經典齊上榜

撰文：DailyView網路溫度計
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每個人喜歡看的電影類型不同，許多人偏愛不須動腦的無腦爽片，但也有另一群人完全相反，就是喜歡看一些需要絞盡腦汁，才有機會看懂的燒腦電影來折磨自己。這些電影往往劇情上前後鋪陳，不斷翻轉，稍一不注意就會掉出導演縝密佈下的劇情邏輯，不過若是看懂了，同樣是相當過癮、有成就感的一件事情啊！
今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議的20大燒腦電影名單，究竟有哪些？（點圖放大↓↓↓）
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分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月17日至2021年01月15日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『燒腦電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
同場加映：盤點荷里活十大重用場景 《哈利波特》斜角巷現身《孤星淚》（點圖放大↓↓↓）
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】