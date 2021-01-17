琦溫斯莉重提《鐵達尼號》成名的慘痛回憶　：像遭身體檢查一樣！

現年45歲的英國女星琦溫斯莉（Kate Winslet），演出過不少為人熟悉的作品，其中包括《鐵達尼號》（Titanic）、《無痛失戀》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）、《時代教主：喬布斯》（Steve Jobs）、《浮生路》（Revolutionary Road）及《讀愛》（The Reader）等。她最近接受外媒訪問時，重提《鐵達尼號》雖然讓她紅遍全球，但卻因全裸的戲份讓她感到被「欺凌」。然而出道至今，琦溫斯莉一直都挑戰不同尺度的角色，而最終她憑在《讀愛》的演出成為奧斯卡影后。
琦溫斯莉因拍攝《鐵達尼號》而紅遍全球。（《鐵達尼號》》劇照）
琦溫斯莉早前接受Marc Maron訪問，重提當年《鐵達尼號》的經歷。雖然電影讓好遍全球，但當時年僅22歲的她卻坦言，根本沒準備好成為名人。她稱：「當《鐵達尼號》上映後，我立即進入自我保護狀態。皆因每天我就像獲很多人身體檢查一樣，英國傳媒對我不太友善，有很多批評的聲音。」
當時年僅22歲的琦溫斯莉遭不少人評頭論足，她自言感到被欺負。（《鐵達尼號》》劇照）
當時的確有許多傳媒針對琦溫斯莉身形的報道，即使事隔這麼久，她至今對此都感到被欺負：「說實話，我感到被欺負。我記得當時想過『這太恐怖了，我希望它過去』。這確實過去了，但也讓我意識到，這就是成名帶來的後果時，我還沒有準備好，多謝，絕對未（準備好）。」
琦溫斯莉出道至今，曾在不同電影作品中有大尺度演出。（《鐵達尼號》》劇照）
然而事過境遷，琦溫斯莉了解到荷里活的模式，並在2009年再次大放異彩。她先與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）合作《浮生路》；再與《跳出我天地》（Billy Elliot）英國導演Stephen Daldry合作《讀愛》，最後她憑前者獲得金球獎最佳女主角寶座，之後再憑後者成為奧斯卡影后。她在《讀愛》中的一段大尺度忘年戀，至今仍歷歷在目。
當年她憑《讀愛》成為奧斯卡影后，而她在戲中也不乏大膽演出。（《讀愛》劇照）
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琦溫斯莉在去年再次接受新挑戰，而今次是與空靈女神茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）在《Ammonite》的女同志禁戀。兩人在戲在同樣有大尺度的演出，但對於琦溫斯莉來說，她今次非常滿意：「當我拍攝時是在43歲，當時我曾經說過『這怎麼可能？』，我曾發誓，如果要全裸演出時，我會選擇退休。」
琦溫斯莉與Patrick Wilson主演的《隔牆有心人》，電影讓前者第三度入圍角逐奧斯卡最佳女主角寶座。（《隔牆有心人》劇照）
然而今次的全裸演出，卻讓琦溫斯莉異常滿意：「我對自己感到驚訝，對此感覺非常好，我身體上的痕跡和疤痕，而且又成熟了，這身體跟我在20年前的有所不同。」她更坦言這是最自豪的一次，未知《Ammonite》會否讓好有機會再次衝擊奧斯卡影后寶座。
琦溫斯莉認為她與茜爾莎羅倫的女同性性愛戲是她從影以來最滿意的一次（《Ammonite》劇照）