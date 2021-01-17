琦溫斯莉重提《鐵達尼號》成名的慘痛回憶　：像遭身體檢查一樣！

現年45歲的英國女星琦溫斯莉（Kate Winslet），演出過不少為人熟悉的作品，其中包括《鐵達尼號》（Titanic）、《無痛失戀》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）、《時代教主：喬布斯》（Steve Jobs）、《浮生路》（Revolutionary Road）及《讀愛》（The Reader）等。她最近接受外媒訪問時，重提《鐵達尼號》雖然讓她紅遍全球，但卻因全裸的戲份讓她感到被「欺凌」。然而出道至今，琦溫斯莉一直都挑戰不同尺度的角色，而最終她憑在《讀愛》的演出成為奧斯卡影后。

琦溫斯莉因拍攝《鐵達尼號》而紅遍全球。（《鐵達尼號》》劇照）

琦溫斯莉早前接受Marc Maron訪問，重提當年《鐵達尼號》的經歷。雖然電影讓好遍全球，但當時年僅22歲的她卻坦言，根本沒準備好成為名人。她稱：「當《鐵達尼號》上映後，我立即進入自我保護狀態。皆因每天我就像獲很多人身體檢查一樣，英國傳媒對我不太友善，有很多批評的聲音。」

當時年僅22歲的琦溫斯莉遭不少人評頭論足，她自言感到被欺負。（《鐵達尼號》》劇照）

當時的確有許多傳媒針對琦溫斯莉身形的報道，即使事隔這麼久，她至今對此都感到被欺負：「說實話，我感到被欺負。我記得當時想過『這太恐怖了，我希望它過去』。這確實過去了，但也讓我意識到，這就是成名帶來的後果時，我還沒有準備好，多謝，絕對未（準備好）。」

琦溫斯莉出道至今，曾在不同電影作品中有大尺度演出。（《鐵達尼號》》劇照）

然而事過境遷，琦溫斯莉了解到荷里活的模式，並在2009年再次大放異彩。她先與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）合作《浮生路》；再與《跳出我天地》（Billy Elliot）英國導演Stephen Daldry合作《讀愛》，最後她憑前者獲得金球獎最佳女主角寶座，之後再憑後者成為奧斯卡影后。她在《讀愛》中的一段大尺度忘年戀，至今仍歷歷在目。

當年她憑《讀愛》成為奧斯卡影后，而她在戲中也不乏大膽演出。（《讀愛》劇照）

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琦溫斯莉在去年再次接受新挑戰，而今次是與空靈女神茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）在《Ammonite》的女同志禁戀。兩人在戲在同樣有大尺度的演出，但對於琦溫斯莉來說，她今次非常滿意：「當我拍攝時是在43歲，當時我曾經說過『這怎麼可能？』，我曾發誓，如果要全裸演出時，我會選擇退休。」

琦溫斯莉與Patrick Wilson主演的《隔牆有心人》，電影讓前者第三度入圍角逐奧斯卡最佳女主角寶座。（《隔牆有心人》劇照）

然而今次的全裸演出，卻讓琦溫斯莉異常滿意：「我對自己感到驚訝，對此感覺非常好，我身體上的痕跡和疤痕，而且又成熟了，這身體跟我在20年前的有所不同。」她更坦言這是最自豪的一次，未知《Ammonite》會否讓好有機會再次衝擊奧斯卡影后寶座。