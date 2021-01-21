美國隊長｜傳基斯伊雲斯回歸關乎MCU三大計畫　將來或演反派美隊

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-21 16:00

外國傳媒《Deadline》早前報道，指基斯伊雲斯（Chris Evans）將會回到Marvel電影宇宙（MCU），並重新擔任美國隊長。近日有知情人士率先透露，重新被徵召的「美國隊長」將會涉及MCU三大新項目。

傳基斯伊雲斯將會重新飾演美國隊長。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

雖然基斯伊雲斯在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）時，已經把美國隊長的盾牌交到「飛隼」安東尼麥基（Anthony Mackie）手上。然而據業界人士Daniel Richtman指出，基斯伊雲斯今次回歸是涉及MCU未來的三大項目。

美國隊長當時選擇飛隼繼承其衣缽。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

據Daniel Richtman認為，Marvel Studios今次的計畫並非要改寫美國隊長在《復仇者聯盟4》的結局，相反是透過《復仇者聯盟4》當時所衍生的平行宇宙，而創建新的美國隊長時間線。

據他指出，如果基斯伊雲斯與Marvel Studios談判順利的話，其首要的任務是飾演反派，一名為九頭蛇效力的美國隊長，而這個概念源自原著漫畫《Secret Empire》。其實在《復仇者聯盟4》時，美國隊長在回到過去時，已經曾假扮效忠九頭蛇，當時他還說了一句：「九頭蛇萬歲（Hail HYDRA）！」

假扮效忠九頭蛇的美國隊長曾在《復仇者聯盟4》出現。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

第二就是基斯伊雲斯重新成為美國隊長，回到當時他在《復仇者聯盟4》與Peggy Carter「重聚」的時間線客串，還會與狼人有正面的衝突。至於第三個方案，Daniel Richtman則指出他尚未了解。相信都是Marvel Studios派人出來放風，試探粉絲的反應。