復仇者聯盟｜Marvel召「美國隊長」歸隊　透露為他籌備至少一套戲

憑Marvel 超級英雄片《復仇者聯盟》系列、《美國隊長》系列紅爆的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）早前拍完《復仇者聯盟4：終局之戰》後，信誓旦旦講明卸任後不會返回MCU，而且在戲中更已將美國家長標誌性盾牌轉交給「飛隼」，但今早（15日）有消息指基斯伊雲斯將會返回MCU大家庭！

基斯伊雲斯在《復仇者聯盟4》後斬釘截鐵地掛盾。（電影劇照）

目前有消息指，Marvel正準備至少一部電影，讓基斯伊雲斯以Steve Rogers和美國隊長的身份回歸，而且離開拍第二部的電影計劃亦不遠。

據知情人士補充，該套電影不會是全新的《美國隊長》，更可能似是羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）在《鐵甲奇俠3》後那樣，出現在《美國隊長：英雄內戰》以及《蜘蛛俠：強勢回歸》等電影。

Steven Rogers曾表示羨慕Tony Stark的生活，並稱之為「簡單生活」，後來更真正退休。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

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對此Marvel方面未有作出回應，但Marvel Entertainmen總監Kevin Feige近日除了落力為首部迷你劇《WandaVision》造勢外，更透露到Marvel電影宇宙（MCU）的未來計畫，暗指有機會推出《復仇者聯盟5》，但不會在第四階段出現，因為第四階段是讓觀眾了解他們，如黑寡婦，更會在此階段中認識永恆族、上氣等全新的超級英雄。

Kevin Feige近日透露不少MCU的新進度，當中包括有意籌備《復仇者聯盟5》。（Getty Images）

加上基斯伊雲斯在《復仇者聯盟4》後斬釘截鐵地掛盾，交下重任給予「飛隼」，目前最大障礙是要如何安排「美國隊長」再次現身，而決定由「飛隼」接棒的舉動又會變得曖昧不明。據了解Marvel和基斯伊雲斯雙方都似乎對回歸一事很有興趣，而且近年來不少角色電影的專營權都已結束，但Marvel總是能找到方法將他們帶回MCU，而且現時新增了串流平台Disney+，更是為旗下的演員及角色新增出無限可能性。

不過基斯伊雲斯就在個人Twitter上發表「News to me.（對我來說是新聞）」作為回應。（網上擷圖）

Kevin Feige透露MCU未來大計：