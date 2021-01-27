《少年的你》真人版14歲「小貂蟬」　陶奕希被欺凌3年無人相助

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-27 11:00

以校園暴力為主題的《少年的你》，電影由曾國祥執導；周冬雨及易烊千璽主演，並在去年橫掃香港電影金像獎頒獎禮。電影講述周冬雨雖然為校內優異生，但她因性格內向而遭同學欺凌。無獨有偶，由有「小貂蟬」之稱的陶奕希主演的《出手吧！女生》即將在中國上映，電影都以校園暴力為主題，而在現實生活中，有指陶奕希都曾是校園暴力的受害者。

以校園暴力為主題的《少年的你》在去年橫掃香港電影金像獎頒獎禮。（《少年的你》劇照）

《出手吧！女生》由Kenny Gage及Devon Downs兩位外國導演執導，並由兩位小童星陶奕希及釋小松主演。電影講述12歲的女生李響在學校遭男生于大寶欺凌，她之後通過父親為她研發的虛擬現實遊戲，重建內心世界，最後她更回到現實世界對抗校園暴力。然而有指原來電影女主角，現年14歲的陶奕希都曾是校園暴力的受害者。

年紀輕輕成名的陶奕希，除了要面對校園暴力外，還需要面對網絡欺凌。（豆瓣圖片）

陶奕希早在2013年參演中國劇集《奮囧》及《烽火佳人》而進入演藝圈，她在兩年後參加了兒童真人實境節目《最強小孩》，並獲得前往美國參加IMTA國際達人全球總決賽少年組的機會，她最後憑街舞獲得舞蹈達人冠軍。之後她在2016年演出《小戲骨·白蛇傳》，並憑角色「白素貞」獲得觀眾關注。之後她在《小戲骨之放開那三國》中飾演貂蟬，同獲得好評。而正在香港播放的《燕雲台》，陶奕希都有份參演。

年紀輕輕的陶奕希雖然紅遍中國，但卻也因此而成為校園欺凌的目標。（豆瓣圖片）

年紀輕輕的陶奕希雖然紅遍中國，但卻也因此而成為校園欺凌的目標。去年4月網上突然流出一名匿名用戶「明星的承受力有多高？」的貼文，並引起大眾關注。當時該名匿名用戶以同學的身份，指出他／她目睹針對「小明星」的校園欺凌事件。當時貼文以「小美女」為代號，但很快就遭網民猜出是陶奕希，之後該名匿名用戶取消匿名，直接指出「小美女」就是陶奕希。

去年4月突然在網上流出一篇「明星的承受力有多高？」，有指受害者是陶奕希。（豆瓣圖片）

據了解，當時的貼文指出陶奕希一進學校就引起軒然大波，指她不只愛化妝上學，更不喜歡學習，但當時大家都只覺得她是另類，沒有欺凌她。至於她成為校園欺凌的目標，要追溯到某次校內的陸運會。有指她當時獲校方特別優待，其所讀年級不用在烈日當空的操場下暴曬，於是大家便決定「整治」她。

年紀輕輕的陶奕希，演技已經非常出眾。（豆瓣圖片）

據了解，陶奕希先受到言語上的中傷，各種罵她的貼文在社交平台瘋傳。之後有人甚至把陶奕希的相片改圖畫成豬頭及醜女等放上網，甚至有人闖進她的課室，把她37分的英語試卷發布到網上。據了解，有指陶奕希在2017年開始已經遭欺凌，但直到去年事件才被揭發。雖然當時陶奕希的母親否認有關說法，但如今由她主演的《出手吧！女生》即將上映，或者又再讓人聯想到她遭校園欺凌的過去。