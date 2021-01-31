台灣四大鬼屋之首「民雄鬼屋」電影化　率先了解三大恐怖靈異傳說

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-31 20:15

以台灣都市傳說及靈異事件為題材的台灣恐怖電影，其中包括《紅衣小女孩》系列、《粽邪》系列、《女鬼橋》及《杏林醫院》等，近年都非常受歡迎，而今次嘉義著名景點「民雄鬼屋」也即將被搬上大銀幕，趁此機會率先讓大家了解這所被稱為台灣四大鬼屋之首的鬼屋，究竟藏著甚麼恐怖事跡。

「紅衣小女孩」是台灣最出名的都市傳說之一，有指郊遊人士拍攝到一名面部猙獰及蒼老的紅衣小女孩入鏡，但一行人卻指從未見過這女孩。（《紅衣小女孩》劇照）

《民雄鬼屋》將由《女鬼橋》編劇張耿銘撰寫劇本，並與去年台灣大熱電影《可不可以，你也剛好喜歡我》的監製劉楓棋聯手合作，將台灣另一個靈異傳說呈現給觀眾。監製劉楓棋指出，期待見到與編劇合作後的成果，並希望讓更多人了解屬於台灣的民俗傳說，並藉此讓觀眾理解傳說背後真正的人性善惡本質。電影預計今年完成，但為了保留神秘感，男、女主角身份暫時沒有公開。

《女鬼橋》編劇張耿銘將與張哲鳴一同為《民雄鬼屋》撰寫劇本。（《女鬼橋》劇照）

位於台灣嘉義縣的「民雄鬼屋」，又稱劉家古樓，是一棟巴洛克式建築的三樓古厝，日治時期當地劉姓望族在1929年所建。由於劉姓望族在戰後已經搬離，再經失修，於是引起靈異傳說，成為台灣四大鬼屋之首，因此也成為當地的著名觀光景點。

近年台灣都市傳說及靈異事件為題材的台灣恐怖電影，其中去年上映的《驚夢49天》以當地神秘民俗「觀落陰」為題材。（《驚夢49天》劇照）

「民雄鬼屋」的三大恐怖靈異傳說

日治時期的民雄有三位富豪，其中一位是人稱「劉員外」的劉容如，他是當地名人劉玉崗的曾孫，在斗南、大埤，南到水上及太保都有不少土地。劉容如在1929年見到另一位富豪陳實華在豐收村興建一座豪華的巴洛克式洋房，於是他在比富的心驅使下，興建了劉家古樓，即後稱「民雄鬼屋」。洋樓與庭院佔地近4,000平方米，庭院內有噴水池、樓台亭閣、三棟相連的三層樓房。然而劉家在1945年搬離大屋，據劉家的說法，有指大宅離民雄鬧市甚遠，因此交通非常不方便。

位於台灣嘉義縣的「民雄鬼屋」涉及三大恐怖靈異傳說。（網上圖片）

劉家雖然遠去，但古樓遺留的故事卻造成了今天「民雄鬼屋」的由來。據了解，古樓旁邊有一古井，相傳劉家曾有一婢女因故想不開而投井自殺，死後依附大宅成為陰靈。之後這傳說在千禧年後進一步變形，新版本指出該婢女當年長期受到主人的虐待及羞辱，因而投井自殺，死後化成厲鬼報復劉家。

有傳當時該名婢女就在這口井自殺。（網上圖片）

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除此之外，還有傳言指中華民國國軍在1949年駐紮劉家古樓，當時附近的興中國小的職員許江泉在校長室見到駐紮民雄的營長與校長聊天，忽然連長來報告，稱聲有士兵見到到鬼魂出沒，但連長卻遭營長責罵。翌日晚上，連長疑似看到鬼影，並在情急下開槍，結果殺死了一名士兵。如今牆上留有多個彈孔，而許江泉的紀錄也收錄在校史內。

然而有另一版本是日軍經過此地，借用劉家古樓駐紮，但不知原因下，士兵竟開槍互相掃射，無人生還。未知《民雄鬼屋》的故事，是否又與以上三個傳說有關呢？