Zack Snyder版《正義聯盟》3.18上架　硬撼《飛隼與寒冬戰士》

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-01 22:00

2017年上映的DC超級英雄電影《正義聯盟》（Justice League）口碑不似預期，劣評如潮而令票房失利，有指當年片商不滿意導演Zack Snyder的版本，找來《復仇者聯盟》（Avengers）導演Joss Whedon接手埋尾，可是兩位導演的風格完全不同，導致整部戲變得不倫不類，越改越衰，成件事淪為觀眾笑柄。

Zack Snyder版本的《正義聯盟》將於3月18日在串流平台上架，硬撼Marvel劇集《飛隼與寒冬戰士》。（劇照）

影迷一直要求片商重推Zack Snyder的原裝導演版本，等足3年終於在去年正式展開製作，仲落重本投入7000萬美元重新剪輯，Joss Whedon負責的所有畫面都會被刪走，終極反派由荒原狼（Steppenwolf）換上勁N倍的Darkseid，仲有謝拉力圖（Jared Leto）版的小丑都會出現。

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而這個Zack Snyder版本的《正義聯盟》已確定完成製作，並定檔於本年3月18日在HBO Max頻道上架，大批影迷表示十分期待欣賞這個片長4小時的版本，而剛巧DC的最大對手Marvel，將於3月19日推出劇集《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier），《正義聯盟》早一日上架擺明挑機，未知到時哪一邊會跑出？