《自殺特攻》導演公開小丑全新片段　為《正義聯盟》導演版鋪路？

《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）導演David Ayer近期公開了一段「小丑」謝拉力圖（Jared Leto）從未曝光的片段，這再次讓粉絲要求華納兄弟公開《自殺特攻：超能暴隊》導演版。至於獲華納兄弟准許推出的《正義聯盟》導演版（Zack Snyder's Justice League），導演薩克薛達（Zack Snyder）早前改口，指其作品並不是以迷你劇形式推出。

其實當年《自殺特攻：超能暴隊》的全球票房有不錯的成績。（《自殺特攻：超能暴隊》劇照）

自從《自殺特攻：超能暴隊》導演David Ayer稱，小丑的許多戲份遭刪減走時，DC電影的粉絲隨即要求華納兄弟推出《自殺特攻：超能暴隊》導演版。而近日《自殺特攻：超能暴隊》導演David Ayer就與影迷分享了一段「小丑」謝拉力圖從未曝光的片段。雖然片刻僅得3秒，但見到小丑的臉因直昇機墜毀而燒傷，當時他說了一句：「你應該為自己感到羞恥。」DC的粉絲目前正為《自殺特攻：超能暴隊》導演版而努力。

「小丑」謝拉力圖在《自殺特攻：超能暴隊》中淪為超級大配角，但卻成功讓「小丑女」爆紅。（《自殺特攻：超能暴隊》劇照）

除此之外，將在今年3月推出的《正義聯盟》導演版再有新消息。據導演薩克薛達指出，《正義聯盟》導演版將是一部4小時的電影。其實在去年8月底舉行的DC粉絲圓頂（DC Fandome），華納兄弟曾進一步表示，《正義聯盟》導演版將以4集的迷你劇形式推出。然而，日前導演薩克薛達全盤否定這種說法，稱《正義聯盟》導演版將是一部4小時的電影，至於為何會由迷你劇變回電影，導演則沒有交待原因。

至於謝拉力圖飾演的小丑，據了解，都會在正義聯盟》導演版中出現，這或增加了談判籌碼，讓華納兄弟准許David Ayer公開其「原版」《自殺特攻：超能暴隊》。