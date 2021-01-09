曾公開斥《正義聯盟》導演欺凌　DC全刪「鋼骨」新片戲份作回應

DC超級英雄片《正義聯盟》（Justice League）自上映以來問題多多，去年7月飾演「鋼骨」（Cyborg）的雷菲沙（Ray Fisher），開聲指控曾被導演佐斯韋頓（Joss Whedon）欺負，12月尾更在Twitter上宣布︰「要是DC主席Walter Hamada一日仍在DC，一日都不會再拍DC的電影」，聲明一出DC即時反擊，即時下令將他客串《閃電俠》的戲份通通刪走！

相信此後都不會有機會在DC見到由雷菲沙飾演的鋼骨。（《正義聯盟》劇照）

《正義聯盟》鋼骨雷菲沙發聲明斬纜 「有佢喺到就唔會再拍DC片」

據了解日前（5日）華納兄弟宣布跟Walter Hamada續約至2023年，換句話說，至少由現在開始到2023年，Walter Hamada都會參與DC的電影，而這段期間更沒可能會見到雷菲沙。其實在雷菲沙發出聲明後，DC方面已將《閃電俠》中有「鋼骨」戲份都刪掉，而且更不會換人來演「鋼骨」一角，即他將會完成在DCEU中消失！

不過接下來華納將會在串流平台HBO Max上架《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League），或許這將會是雷菲沙近年來最來一次擔任鋼骨的電影。

DC超級英雄片早前終於落實開拍《閃電俠》獨立電影。（《正義聯盟》劇照）

正義聯盟｜鋼骨開po鬧導演片場蝦蝦霸霸 「DC縱容一切濫權行為」

其實雷菲沙指責佐斯韋頓以及Walter Hamada後，引起外界議論紛紛，華納高層都有下令要展開調查，「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）都有在訪問中承認佐斯韋頓曾做出無理行為，有跟他發生過一些不愉快的事；「水行俠」積遜莫瑪都有兩次在IG上寫下︰「我支持雷菲沙」的言論，不過目前華納仍未公開有關調查結果或進度，影迷還需靜待最終結果出爐。