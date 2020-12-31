《正義聯盟》鋼骨雷菲沙發聲明斬纜　「有佢喺到就唔會再拍DC片」

曾出演DC超級英雄片《正義聯盟》（Justice League）的「鋼骨」雷菲沙（Ray Fisher）昨晚（31日）在Twitter上宣布，要是DC主席Walter Hamada一日仍在DC，他一日都不會再拍DC的電影。

2021年將會在HBO Max上推出4集導演版《正義聯盟》。（電影劇照）

雷菲沙在Twitter發表聲明要跟Walter Hamada斬纜。（Twitter擷圖）

雷菲沙在Twitter寫下：「Walter Hamada是最危險的縱容者，他講大話以及華納公關同樣在9月4日出現嚴重失誤，試圖破壞調查《正義聯盟》的真相。我不會參與任何有他在的相關製作。」

「鋼骨」雷菲沙宣布只要有DC主席Walter Hamada在，他都不會演出DC的作品。（《正義聯盟》劇照）

言論一出，意味着雷菲沙要跟Walter Hamada斬纜。自7月起雷菲沙推動華納作出調查，因為編劇Joss Whedon在片場粗魯無禮以及發生一連串的問題，就此華納展開對Joss Whedon在片場中是否有不當行為的調查，而雷菲沙所提及的9月4日，正是DC發表聲明指出雷菲沙拒絕與第三方調查員合作，不過雷菲沙否認不合作一事，現在再發表聲明以示不滿。