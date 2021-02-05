【蜘蛛俠3】歷代Spider-Man邊個最靚仔？　有位仲正過湯賀蘭

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-05 08:30

明珠台今晚（5日）重播2007年電影《蜘蛛俠3》（Spider-Man 3），這部口碑雖然不似預期，但仍大收8.9億美元票房，為三部曲完美作結，第一代蜘蛛俠杜比麥奎爾（Tobey Maguire）亦因此成為家傳戶曉的明星。

其實過去共有逾二十個不同版本的蜘蛛俠，當中以杜比麥奎爾、安德魯加菲（Andrew Garfield）及湯賀蘭（Tom Holland）三個大銀幕版本最出名，不過要數顏值最高，竟然是另有其人！

Josh Keaton有足夠條件做幕前。（IMDb圖片）

現年41歲的Josh Keaton是荷里活著名配音演員，除了有把靚聲，外型亦相當出色，大有條件當幕前。自小便接拍廣告的他，90年代曾簽約米高積遜（Michael Jackson）旗下的唱片公司，成為男團No Authority的成員，可惜團體出了兩張唱片便解散，往後Josh Keaton便專心配音演員事業。

網民話Josh Keaton先係顏值最高嘅蜘蛛俠。（IG圖片）

更多Josh Keaton型仔相

+ 4 + 4 + 4

2008年Josh Keaton為動畫影集《The Spectacular Spider-Man》聲演蜘蛛俠，從此跟這個系列結下不解之緣，往後於其他《蜘蛛俠》動畫作品為「綠魔」（Green Goblin）及「電魔」（Electro）等角色配音。他在蜘蛛俠迷中人氣相當高，被視為其中一個經典版本的蜘蛛仔，加上外形出眾，難怪有網民奉他為顏值最高的Spider-Man。