【蜘蛛俠3】片場照流出民眾相信神秘客遺言　蜘蛛俠或成反派

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-20 14:45

由湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠3》，正在美國阿特蘭大拍攝，早前更有外媒拍到湯賀蘭的弟弟Harry Holland，在片場「吊威也」的情況，未知今次他是以演員還是以幕後員工的身份參與電影工作。近日再有《蜘蛛俠3》的片場照流出，今次就沒有任何演員在內，相反全是電影的佈置，但都足夠滿足影迷的好奇心。

神秘客在《蜘蛛俠：決戰千里》揭開了蜘蛛俠的真正身份。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

從今次流出的片場照可以見到，在《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）埋下的重要關連，當時蜘蛛俠雖然在《蜘蛛俠：決戰千里》中擊敗由積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）飾演的神秘客，然而後者卻成功揭開蜘蛛俠的真正身份，更指控他是策劃倫敦襲擊的主謀。而從新片場照可見，有民眾相信神秘客的說法，因此蜘蛛俠在第三集可能會變成「反派」。

雖然如此，但仍有部份民眾是蜘蛛俠的忠實粉絲，並決心捍衛他，相信紐約會出現支持及反對蜘蛛俠兩派民眾。

由於蜘蛛俠的真正身份在《蜘蛛俠：決戰千里》被揭開，所以粉絲一直猜測他急需要一位律師來辯護，當時就傳出夜魔俠或She-Hulk最大機會。直到近日，外媒《ComicBook》率先報道飾演夜魔俠的英國男星Charlie Cox已經完成客串部份，相信這或是Marvel總監Kevin Feige所言：「部份粉絲的推論驚訝得異常接近。」