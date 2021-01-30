湯賀蘭自爆一個秘技更似蜘蛛俠　竟然同身體某部位有關

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-01-30 11:00

湯賀蘭（Tom Holland）版本的蜘蛛俠，對比前兩代的設定更年輕青澀，而為了呈現這種少年感，湯賀蘭就話全靠一個秘技，而且係同身體某個部份有關！

睇落湯賀蘭對手臂都唔算唔結實。（劇照）

當年接拍首集《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）時，湯賀蘭19歲，而戲中Peter Parker的設定為15、16歲的中學生，為了更符合青少年的感覺，湯賀蘭表示全靠一個秘技：「體形是我區分角色的最有效方法，你留意Peter Parker，他身體並不結實鬆泡泡，而我拍攝時亦令自己雙手臂變鬆，呈現充滿少年感的體形。」

而且仲有六嚿腹肌，全靠個樣夠童顏。（電影截圖）

的確，對比上兩代的杜比麥奎爾（Tobey Maguire）及安德魯加菲（Andrew Garfield），湯賀蘭的版本的確最幼齒，最切合原著漫畫的設定，而他的演繹亦獲得一致好評，沒有白廢心機，不過他一開始對扮演這個角色相當沒信心，仲一度認為自己會被炒魷：「由《美國隊長3：英雄內戰》到《蜘蛛俠：強勢回歸》，我確信會被解僱，當時《美隊長3》未上映，我完全唔知之後會點，冇人同我講發生咩事，真係好難頂」。