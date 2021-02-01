【蜘蛛俠3】片場照曝光華裔反派傳加入混戰　蜘蛛俠新戰衣備戰？

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-01 17:19

由湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠3》（Spider-Man 3），目前正在阿特蘭大開拍，電影的片場照又再成為網民熱議的話題，皆因劇組疑似又再引入新反派，而今次的反派是一名華人，唯目前未知道這反派會否出場，還是僅是伏線。

由湯賀蘭及Zendaya主演的《蜘蛛俠3》正在在阿特蘭大開拍。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

由Jon Watts執導的《蜘蛛俠3》目前正在阿特蘭大開拍，湯賀蘭近日在網上分享了一張片場照，見到他與其弟弟Harry的合照，並寫道：「今日很容易成為我演員生涯中最光輝的一天。對於現場的人來說，你們知道我在說甚麼，至於不在現場的人，你們最好做好準備！！！」雖然目前仍未知道有甚麼重要事情發生，然而網民的大多數留言都是猜測首條預告或電影片段即將出爐，或者是公布蜘蛛俠宇宙的消息，唯相信前者的機會比較大。

《蜘蛛俠：決戰千里》續集的傳聞非常多，《蜘蛛俠3》究竟會如何發展呢？（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

除此之外，在新的片場照中，可以見到湯賀蘭的替身演員穿上動作捕捉服裝，未知道是鋼鐵蜘蛛裝，還是蜘蛛俠的新戰衣。

另外，曾傳出多位反派加入《蜘蛛俠3》，其中包括獵人克雷文（Kraven the Hunter）、沙人（Sandman）及綠魔等經典蜘蛛俠宿敵，而奧斯卡影帝Jamie Foxx則「劇透」了他自己將重新飾演電魔。如今疑似又再有新反派加入《蜘蛛俠3》，看來不只超級英雄的陣容誇張，連帶反派陣營都看似非常強大。

Peter Parker的蜘蛛俠身份外洩，連累親人被攻擊。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

從該張片場照可以見到，見到一架印有F.E.A.S.T.標誌的貨車出現，雖然貨車的訊息不多，但這標誌已經足夠讓粉絲非常期待，皆因F.E.A.S.T.這組織正是由Martin Li所擁有，而他在原著漫畫的真實身份是超級反派Mister Negative。

F.E.A.S.T.竟然在片場出現，未知是伏線還是真正的反派。（網上圖片）

Mister Negative在2007年出版的《Free Comic Book Day: The Amazing Spider-Man》第一期中首次出現，故事的設定是發生在《Spider-Man: One More Day》後。之後Mister Negative在2008年出版的《The Amazing Spider-Man》第546期繼出場，是承接著「One More Day」故事。至於「One More Day」的故事，是講述蜘蛛俠因「Civil War」後，其Peter Parker的蜘蛛俠身份外洩，導致梅姨被襲擊昏迷留醫，最終Peter Parker要尋求Mephisto協助。

F.E.A.S.T.由Martin Li管理，但他其實是反派Mister Negative。（網上圖片）

至於Martin Li，他是一位來自福建省的非法移民，當時他試圖與妻子偷渡到美國。然而在這次偷渡，原來蛇頭計劃把他們賣到肯亞當俘虜。可是在交易期間遇上暴風雨，船上的船員撤離，留下俘虜在紐約海岸，最終只得Martin Li倖存。之後他成功在紐約發展，並建立F.E.A.S.T.組織去幫助有需要人士。可是，原來Martin Li的真身其實是奴隸船的其中一名船員，當時他偷走了Martin Li的身份，後來他卻被捉走實驗，因而產生了兩種人格，正義的Martin Li及反派Mister Negative，其中後者最強的能力可以控制人的思想。