【蜘蛛俠3】片場照曝光華裔反派傳加入混戰　蜘蛛俠新戰衣備戰？

由湯賀蘭(Tom Holland)主演的《蜘蛛俠3》(Spider-Man 3),目前正在阿特蘭大開拍,電影的片場照又再成為網民熱議的話題,皆因劇組疑似又再引入新反派,而今次的反派是一名華人,唯目前未知道這反派會否出場,還是僅是伏線。

由湯賀蘭及Zendaya主演的《蜘蛛俠3》正在在阿特蘭大開拍。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

由Jon Watts執導的《蜘蛛俠3》目前正在阿特蘭大開拍,湯賀蘭近日在網上分享了一張片場照,見到他與其弟弟Harry的合照,並寫道:「今日很容易成為我演員生涯中最光輝的一天。對於現場的人來說,你們知道我在說甚麼,至於不在現場的人,你們最好做好準備!!!」雖然目前仍未知道有甚麼重要事情發生,然而網民的大多數留言都是猜測首條預告或電影片段即將出爐,或者是公布蜘蛛俠宇宙的消息,唯相信前者的機會比較大。

《蜘蛛俠:決戰千里》續集的傳聞非常多,《蜘蛛俠3》究竟會如何發展呢?(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

除此之外,在新的片場照中,可以見到湯賀蘭的替身演員穿上動作捕捉服裝,未知道是鋼鐵蜘蛛裝,還是蜘蛛俠的新戰衣。

另外,曾傳出多位反派加入《蜘蛛俠3》,其中包括獵人克雷文(Kraven the Hunter)、沙人(Sandman)及綠魔等經典蜘蛛俠宿敵,而奧斯卡影帝Jamie Foxx則「劇透」了他自己將重新飾演電魔。如今疑似又再有新反派加入《蜘蛛俠3》,看來不只超級英雄的陣容誇張,連帶反派陣營都看似非常強大。

Peter Parker的蜘蛛俠身份外洩,連累親人被攻擊。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

從該張片場照可以見到,見到一架印有F.E.A.S.T.標誌的貨車出現,雖然貨車的訊息不多,但這標誌已經足夠讓粉絲非常期待,皆因F.E.A.S.T.這組織正是由Martin Li所擁有,而他在原著漫畫的真實身份是超級反派Mister Negative。

F.E.A.S.T.竟然在片場出現,未知是伏線還是真正的反派。(網上圖片)

Mister Negative在2007年出版的《Free Comic Book Day: The Amazing Spider-Man》第一期中首次出現,故事的設定是發生在《Spider-Man: One More Day》後。之後Mister Negative在2008年出版的《The Amazing Spider-Man》第546期繼出場,是承接著「One More Day」故事。至於「One More Day」的故事,是講述蜘蛛俠因「Civil War」後,其Peter Parker的蜘蛛俠身份外洩,導致梅姨被襲擊昏迷留醫,最終Peter Parker要尋求Mephisto協助。

F.E.A.S.T.由Martin Li管理,但他其實是反派Mister Negative。(網上圖片)

至於Martin Li,他是一位來自福建省的非法移民,當時他試圖與妻子偷渡到美國。然而在這次偷渡,原來蛇頭計劃把他們賣到肯亞當俘虜。可是在交易期間遇上暴風雨,船上的船員撤離,留下俘虜在紐約海岸,最終只得Martin Li倖存。之後他成功在紐約發展,並建立F.E.A.S.T.組織去幫助有需要人士。可是,原來Martin Li的真身其實是奴隸船的其中一名船員,當時他偷走了Martin Li的身份,後來他卻被捉走實驗,因而產生了兩種人格,正義的Martin Li及反派Mister Negative,其中後者最強的能力可以控制人的思想。