【蜘蛛俠3】SONY官方劇透有新反派加入　蜘蛛俠死黨準備黑化？

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-03 19:07

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya、及Jacob Batalon等主演的《蜘蛛俠3》（Spider-Man 3），拍攝工作如火如荼。官方雖然沒有完整公布《蜘蛛俠3》的演出陣容，但外界傳出會參演的演員陣容卻非常強勁。近日SONY接力，疑似認證一位繼續參演的演員，將有極重大改變。

Jacob Batalon（中）及Zendaya（右）已經確定回歸參演，但Angourie Rice（左）目前則沒有公布。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

《蜘蛛俠3》演員陣容，無論是超級英雄還是反派，傳聞都非常誇張。除了傳出三代蜘蛛俠會同框演出外，外媒更確認了奇異博士將會加入；至於反派陣營，則有奧斯卡影帝Jamie Foxx確認自己重新飾演電魔，而外媒曾多番報道劇組有意找來前兩代《蜘蛛俠》系列電影的反派加入。之後早前在網上流出的《蜘蛛俠3》片場照，見到又有疑似新反派出現。沒想到，近日SONY繼續發力，暗示有重要成員或會變成反派。

究竟蜘蛛俠僧在第三集中面對多少位反派？（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

飾演Ned Leeds的Jacob Batalon曾在去年減磅，莫非與他黑化有關？（Jacob Batalon Instagram 圖片）

SONY一直有一個名為Flash Thompson的官方《蜘蛛俠》電影的社交平台帳號，而「Flash Thompson」正是MCU其中一位角色，他是Peter Parker的死對頭兼同學，由美國男星Anthony Revolori飾演。這個官方帳戶不時公布電影的最新資訊，如與粉絲分享《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）從未曝光的戰鬥畫面等。而官方日前則貼出新IG Story，見到由Jacob Batalon飾演的Peter Parker好友Ned Leeds，身上竟多了一個重要標誌，莫非在暗示Ned Leeds將會黑化，成為粉絲期待而久的反派Hobgoblin？

SONY有一個以Flash Thompson（左）命名的官方帳號。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

目前Ned Leeds在MCU的故事與原著漫畫非常不同，他在原著漫畫中並非Peter Parker的同學，而是《號角日報》的記者，兩人都在追求Betty Brant。由於Ned Leeds正在跟蹤Hobgoblin的故事，這讓他身陷險境，被洗腦後變成Hobgoblin。即使他最後從黑暗中醒來，但情況仍不穩定，這使他失去工作及女友，最後更自殺身亡。

Betty Brant及Ned Leeds在MCU的故事設定與原著漫畫非常不同。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

其實在去年飾演Ned Leeds的Jacob Batalon，都暗示過會有黑化的一天，當時他被問到如何看待漫畫中Ned Leeds的命運：「這進一步認證我會成為Hobgoblin，但如果我不用犧牲就會更加好。（我希望）他們會讓我留下來，並成為邪惡六人組其中一份子，這是我的理論。」他更表示非常樂意成為Hobgoblin：「說實話，我很樂意，也很願意這樣做。這對於演員來說是非常有趣的過程。Ned是一個非常可愛的人，我看不到他會這樣，但我絕對不會說他不會這樣做。我會盡我所能成為最佳的反派。」看來《蜘蛛俠3》的傳聞都足已讓粉絲非常驚喜。

SONY官方認證Ned Leeds將成為Hobgoblin？（spideyno1fan_ Instagram 圖片）