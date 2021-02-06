「小丑」希夫烈格舊愛IG曬生前珍貴留影　50歲未嫁仍Keep得勁好

撰文： 時光網 最後更新日期： 2021-02-06 11:00

近日女星Heather Graham在IG上分享了她和前男友希夫烈格（Heath Ledger）的合照，她說：「最近清理照片發現了它們，還記得那時候。希夫烈格是個非常特別的人。」此外，她還發了一張希夫烈格拍攝《蝙蝠俠—黑夜之神 The Dark Knight》時的自拍相。

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Heather 和希夫烈格在2000年10月到2001年6月期間曾拍拖，二人分手後還是好朋友。Heather今年51歲，曾主演過陳凱歌導演的英語片《索命色計 Killing Me Softly》，和尊尼德普（Johnny Depp）合作過《開膛手 From Hell》。最近十多年，Heather讓人深刻的演出是：《醉爆伴郎團 Handover》裡和牙醫閃電結婚的那位，也就是BB的媽媽。

點擊下圖即睇50歲的Heather Graham有幾Fit：

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和Heather分手後，希夫烈格2004年在《斷背山》片場和米雪威廉斯（Michelle Williams）相愛，他們生了一個女兒Matilda（今年15歲），但二人在2007年中旬分手。5個月後，也就是2008年1月22日，希夫烈格因為藥物過量去世。

和Heather分手後，希夫烈格2004年在《斷背山》與米雪威廉斯相識相愛，他們生了一個女兒Matilda（GettyImages）

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