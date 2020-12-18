《斷背山》15周年︳開拍前李安歷人生低潮、希夫烈格隕落添傳奇性

今年年初，李安與是枝裕和在柏林電影節實現對談，兩位導演分別挑了對方一部作品在柏林放映。李安導演選的是是枝裕和導演的《下一站，天國 ワンダフルライフ》，是枝裕和導演則推薦的是《斷背山 Brokeback Mountain》。李安講述了拍攝《斷背山》的契機：

當時拍完《變型俠醫》後，我非常疲憊，不再想繼續拍攝了。我跟父親說我不想拍片了，他從來沒有喜歡過我拍電影，但是卻說：繼續去拍吧。我在人生中一個非常難過的階段拍攝了《斷背山》。 李安

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這樣一部無論是對李安，還是對影迷都非常重要的電影，已經上映15年了。

夜色漸濃，湖水靜流，篝火的光芒映照在牛仔的臉上，傑克眼含熱淚，輕輕地說：「有時候我真的很想你，想得我心痛。」動人的情愫頓時蔓延開來，鋪滿了整座山脈。這便是《斷背山》駐留在我們心中的無數場景之一。

電影所營造的同性情感，有著洗滌靈魂的強大力量。以至於在此後某個或歡樂或陰鬱或惆悵的時刻，每每會有一股衝動湧來，想要將它重看，一遍遍體驗那徹骨的愛意傳遞出的感動。

十五年前，2005年12月9日，《斷背山》在北美小範圍上映，憑藉觀眾的有口皆碑和評論界的一致好評。電片最終在全球收穫1.78億美元的驚人票房，也讓李安首度奪得奧斯卡最佳導演。

《斷背山》在全球收穫1.78億美元的驚人票房，也讓李安首度奪得奧斯卡最佳導演。（YouTube@Oscars截圖）

電影史上的佳作不少，但要成為傳奇，往往是作品本身的藝術成就與外在的輿論傳播交相作用的。《斷背山》細膩克制的敘事手法、俐落灑脫的節奏推進和唯美詩意的鏡頭運用，奠定了它成為經典的基礎，而它在片外的故事，又加深了其傳奇性。

彼時的2005年，同性戀話題還是一個禁忌，人們對同志電影的印象也停留在肉體獵奇上。《斷背山》突破常規，從人性深處最本真的情感出發，構建出主人公超越性別的愛戀，具有了普世價值的表達。

但同時，它也遭到許多保守國家和宗教團體的抵制，在奧斯卡最佳影片評選中意外敗給了《撞車 Crash》，引起一片譁然，堪稱「奧斯卡史上最大冤案」。三年後，電影男主角希夫烈格（Heath Ledger）突然去世，年僅28歲，對應於片中離世的愛人傑克，仿若是一次隔世的赴約，讓人唏噓不已。

三年後，電影男主角希夫烈格突然去世，年僅28歲，對應於片中離世的愛人傑克，仿若是一次隔世的赴約，讓人唏噓不已。（《斷背山》劇照）

歲月流轉，如今美國已經通過了同性婚姻合法化的法案，這種世俗觀念的轉變讓人更加珍重和懷念《斷背山》。英國Time Out網站評選的50部最佳LGBT（包括女同性戀、男同性戀、雙性戀等）影片中，《斷背山》也高居榜首，足見其在人們心中的分量。

偉大總是在不經意間誕生。拍攝《斷背山》時的李安正處在事業低谷期，他沒有預料到影片會如此走紅。兩位主演積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）和希夫烈格，拋棄之前的明朗形象，甘願投身到這個危險的項目中；豔麗甜美的安妮夏菲維（Anne Hathaway）憑藉本片，改變了花瓶形象…

當我們回顧電影創作歷程，細數那些機緣巧合的台前幕後故事，會發現一切似乎在冥冥中已經註定。

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李安回顧創作歷程

《斷背山》的專案在剛開始，曾遭遇了多年的擱置和困難，但是當它最後落在李安手上時，我們卻驀然發現，他正是那個最合適這部作品的人。

李安初讀小說時，也恰恰是被傑克那句對白「我們擁有的只有斷背山」所打動，以至於潸然淚下。作為讀者和導演的他，並沒有企圖通過本片為同性戀呐喊，他為影片定下的基調就是一個廣泛意義上的愛情故事。

他們的愛之所以偉大，是因為遭受的巨大障礙。（《斷背山》劇照）

他們的愛之所以偉大，是因為遭受的巨大障礙。故事中的人物雖是男生，但若換成異性也同樣成立。因而，李安經常強調《斷背山》既不是一部同志片，也不是一部西部片，並責備那些貼標籤式的評語讓人忽略了電影本身。

李安最為人稱道的，就是他能在東西方文化之間，自由游走和完美融合。他既能夠以西方觀眾容易理解的方式講述東方故事，又能以東方美學的留白含蓄來闡述西方理念。

正是這種超越地域和時代界限的宏觀視野，促使他把同性戀愛的《斷背山》拍出了普世情感的味道，觸碰到了所有觀眾的內心柔軟處。如果我們向前回溯，或許會發現，他之前的一系列作品，似乎都是在為這部電影做準備。

早在《喜宴》中，就涉及到同性戀者如何應對傳統家庭觀念的問題，該片根據他朋友的親身經歷改編，所以他對同性戀的狀態並不陌生。《斷背山》中，傑克和恩尼斯明知彼此相愛，卻又不得不各自建立家庭的困境，就如《喜宴》中的兒子面對父親的壓力而結婚。而《理智與情感 Sense and Sensibility》中那細微的人物心理狀態，我們也能在《斷背山》中看到。

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「斷背山」真的存在嗎？

電影除了故事本身的動人之外，其濃厚的感染力還體現在那美到讓人窒息的西部景致。

如棉花糖般的白雲飄蕩在天際，挺拔壯麗的山頭直插雲霄，夕陽下的火燒雲點燃原野……如此迷人的畫面，我們在李安之前執導的《與魔鬼共騎 Ride with the Devil》、《臥虎藏龍》中都曾見識過。可以說，李安對如何展現自然美景已經駕輕就熟。電影拍攝時，李安選擇在最好的時節進行拍攝，他對於色彩和構圖的理解，更得到了劇組專業攝影師的敬服。

《斷背山》的故事雖發生在美國懷俄明州，但那裡並沒有「斷背山」，只是原著作者Annie Proulx虛構的。電影的實際外景地是在加拿大的阿爾伯塔省，這裡西靠洛磯山脈，湖泊縱橫，植被茂密。

也許，我們更願意相信「斷背山」是無跡可尋的，它清冷幽寂、不知所終，只存在於兩位男主角的內心深處。

出演《斷背山》時的積佳蘭賀只有25歲，他出生於一個藝術世家，父親是導演，母親是編劇。荷李活巨星保羅紐曼（Paul Newman）是他的教父，「恐怖片女王」Jamie Lee Curtis是他的教母，實力派影帝德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）教過他表演。生活在這種環境中，他想不出名都難。

出演《斷背山》時的積佳蘭賀只有25歲，他出生於一個藝術世家，父親（右二）是導演，母親（左二）是編劇。右一為姐姐Maggie Gyllenhaal，她同樣是一名演員。（Getty Images）

當時積佳蘭賀的星途一片燦爛，因此當他要出演《斷背山》的消息傳出去後，引起極大爭議，不少業界人士認為這是一個愚蠢的決定，將毀掉他的前程。但是從小在藝術氛圍中耳濡目染的積佳蘭賀，追求的並不是做明星的光彩，而是希望取得表演藝術的突破。

他被《斷背山》的故事所打動，認為那是他讀過的最好的劇本，一聽又是李安執導，便更想參與，反倒有些擔心自己的演技達不到標準。

為了掌握人物的言行舉止和生活習性，他被送進了牛仔訓練營，學習套環、放羊、劈柴、拖乾草等各種技能，經常練到雙手起泡。從最後呈現的效果來看，他無疑是一位合格的牛仔了。尤其是那翻身上馬的姿勢，猶如俠客的刀劍出鞘，俐落乾脆，盡顯人物瀟灑魅力。

按圖睇睇兩人在營內纏綿的經典一幕▼

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在片中的這段同性愛情中，傑克扮演的是追求者的角色，從偷瞄對方、擦傷口、送毯子等細微動作中，逐漸鋪陳出對恩尼斯的俘虜，直到那個寒冷的夜晚，彼此相擁在一起。

後來，他一心策劃的兩人共同生活的理想，由於恩尼斯的遲疑不決而未能實現，意外死亡和留下的襯衣，把這段愛情的悲劇氣氛宣洩到極點。

電影上映多年來，關於積佳蘭賀是不是真的同性戀的話題，充斥在各種八卦中，以至於他自己和家人多次出來闢謠。但是他並不為此感到困惑，因為從側面來看，這也說明他在片中的表演到位，所以他說：

說我是同志是一個巨大的恭維。 積佳蘭賀

電影上映多年來，關於積佳蘭賀是不是真的同性戀的話題，充斥在各種八卦中。（《斷背山》劇照）

永遠年輕的希夫烈格

希夫烈格有著類似馬龍白蘭度（Marlon Brando）般的演技才華、囂張性格和大起大落的人生，但卻走上了與占士甸（James Deen）一樣英年早逝的命運，只留一個讓人扼腕歎息的幻影。

希夫烈格17歲時在電視劇《Sweat》中飾演一位同性戀單車手。兩年後，他前往荷李活發展，憑藉著張揚恣肆的陽光形象，未經試鏡便主演了《對面惡女看過來 10 Things I Hate about You》，驚豔四座。

之後，他被米路吉遜（Mel Gibson）看重出演了《孤軍雄心 The Patriot》，但角色在前半段便犧牲，似乎也預示了他之後的命運。

因青春片成名，因大片揚名，但此時的希夫烈格卻不願乘勝追擊，而是以自虐般的姿態尋求轉型，接了不少低成本的文藝片，風格各異，卻都以默默無聞告終。整個2004年，希夫烈格沒有接一部戲，演藝事業看似要夭折了，就在這時，他遇上了《斷背山》，遇上了李安。

此時的他早已洗褪青春風華，面相也有了一層粗糲的質感。成長在西部荒原的他，對牛仔生活並不陌生，又有早期飾演同性戀者的經歷。此外，他還有一個叔叔與恩尼斯的經歷相似，是一位同性戀農場主，對自己的性取向很恐懼。希夫烈格在表演中，借鑒和模擬了叔叔的很多言行神態。

電影中的恩尼斯外表冷漠、內心火熱，因受到兒時陰影的困擾，在與傑克的交往中顯得猶疑不定，直到愛人去世後，才悵然悲絕。恩尼斯大部分時間低眉垂頭，害羞沉默，但是在與傑克分別後的捶牆痛哭和重逢時的強烈擁吻，反映出他內在的壓抑。

為了符合牛仔形象，希夫烈格苦練德州英語。在片中他經常以含混不清的喉音念白，嘴角不時向右抽搐，仿若馬龍白蘭度在《教父 God father》中的表演。

《滾石》雜誌評論道：

希夫烈格的傑出表現是一種表演奇跡。他不僅知道恩尼斯如何走路、說話、傾聽，甚至知道他如何呼吸。

在《斷背山》中，扮演恩尼斯妻子的米雪威廉斯（Michelle Williams），與希夫烈格因戲結緣，不久便墜入愛河。因為童年缺少母愛，希夫烈格有著濃烈的姐弟戀情結，之前交的女友都比他大，有的甚至大他17歲，而米雪威廉斯卻比他小兩歲。電影煞科後，兩人舉行了訂婚儀式，並生下一個女兒，但這段愛情也只持續了三年。

扮演恩尼斯妻子的米雪威廉斯（右），與希夫烈格因戲結緣，不久便墜入愛河，但這段愛情也只持續了三年。（《斷背山》劇照）

《斷背山》為希夫烈格贏得奧斯卡最佳男主角的提名，讓他的事業東山再起。但之後的他又重走老路，所接的影片要麼黑暗怪誕，要麼精神分裂，要麼風流張狂，形象飄忽不定。直到三年後的《蝙蝠俠：黑暗騎士》讓他再登上人生巔峰，但他卻在2008年1月22日因服藥過量而意外隕落，讓人悲歎不已。

當時李安正在東京宣傳《色，戒》，聽聞消息，他難過地說：「希夫烈格的辭世，讓每個愛他的人都心碎了。」

15年過去了，《斷背山》俘虜了全球觀眾的心，並得到影評界的高度稱讚。正是在合適的時間，合適的地方，誕生了這部合適的電影，改變了一個時代，也引領了一個時代。

《斷背山》是一個起點，未來的時光越長，這個起點的意義便越重。

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