【JOKER小丑】盤點史上8大經典小丑　希夫烈格曾是史上最差選角？

由Todd Phillips執導;華堅馮力士(Joaquin Phoenix)主演的《JOKER小丑》(Joker)今日(3日)上映。這部講述DC漫畫經典反派小丑的前傳電影獲得極高評價,更成功贏得威尼斯影展最高榮譽金獅獎。甚至有不少輿論指出,在電影中飾演小丑的華堅馮力士是來屆奧斯卡最佳男主角的大熱人選之一。然而在華堅馮力士之前,其實還有很多出色的演員演繹過這個角色,是演員特別愛這角色,還是角色特質誘發大家的潛力。

小丑一直活在蝙蝠俠的陰影下,今次終於「單飛」,可以開懷大笑。(DC Comics)

小丑一直活在蝙蝠俠的陰影下,而今次終於吐氣揚眉,擁有其獨立電影《JOKER小丑》,帶觀眾了解他成魔之路。小丑角色最初出現在1940年4月25日出版的第一部《蝙蝠俠》DC漫畫中,而他的綠色頭髮及臉上永遠掛上笑容成為他的標誌。然而,有指當初DC曾計劃在小丑出場後,便立即殺死他。後來因編輯介入,才沒有讓此事發生。之後這個角色還逐漸成為蝙蝠俠的宿敵。除了蝙蝠俠,連超人及神奇女俠都曾與他交過手。

華堅馮力士主演的《JOKER小丑》大獲好評,絕對有能力問鼎奧斯卡。(《JOKER小丑》劇照)

華堅馮力士挑戰前輩 勢搶最強小丑地位?

由華堅馮力士主演的《JOKER小丑》,絕對有能力成為最強小丑。不同的媒體對他的演出有不同的評價,有的說「可怕」、「驚人」,有的則認為「迷人」。《Total Film》雜誌認為「《JOKER小丑》是一部具有挑戰性及顛覆性的電影」。

【JOKER小丑】華堅馮力士拍戲突然離開片場 演員誤以為激嬲佢

【JOKER】疑似小丑電影版足本劇情曝光 一個場口睇到戲迷𠝹櫈

+ 6 + 5 + 4

Cesar Romero在60年代一手包辦所有小丑角色

Cesar Romero在1960年代被選中成為《蝙蝠俠》電視劇的小丑,當時他已從影超過30年。然而他擁有一個堅持,就是拒絕為這個角色剃鬚。所以在整部劇集,甚至之後在1966年上映的《蝙蝠俠》電影中,這位反派都被塗上厚厚的白色妝,目的就是要遮蓋他的鬍鬚。當時他為《蝙蝠俠》電視版飾演了22集小丑及一部《蝙蝠俠》電影版小丑。他表示雖然每次化妝和佩戴假髮都要花一個半小時,但他演這個角色時感到「非常開心」。

+ 6 + 5 + 4

積尼高遜自豪有得演小丑

曾經憑《飛越瘋人院》(One Flew Over the Cuckoo's Nest)及《貓屎先生》(As Good as It Gets)兩奪奧斯卡最佳影帝的積尼高遜(Jack Nicholson),成為導演添布頓(Tim Burton)作品《蝙蝠俠》(Batman)中的小丑。當時小丑在殺人前的一句對白「Have you ever danced with the devil by the pale moon light?」成為家喻戶曉的金句。這金句連積尼高遜都認為,雖然沒有什麼意義,但聽起來卻好有型。當年積尼高遜還獲封為最貼近漫畫的版本,最終,積尼高遜從電影獲得1億美元的分紅。他在2007年接受雜誌《Esquire》訪問時表示:「我對自己演小丑時的表現非常自豪,我將它看作是一種通俗藝術。」

+ 6 + 5 + 4

希夫烈格憑「小丑」奪奧斯卡最佳男配角

相信影迷最深刻莫過於由已故澳洲演員希夫烈格(Heath Ledger)在《蝙蝠俠—黑夜之神》(The Dark Knight)中飾演的小丑。最終,他憑小丑一角奪得第81屆奧斯卡最佳男配角,只是已沒機會上台接受這份殊榮。雖然獲得高度讚賞,但當時宣布希夫烈格會成為小丑時,曾被指是「史上最差的選角決定」,甚至連導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)之弟,兼電影編劇之一的Jonathan Nolan都無法理解︰「沒人知道為什麼要選希夫烈格、電影公司也不清楚,每個人都來問導演,為什麼要讓他來演小丑?」最終,希夫烈格成功創造經典,同時證明基斯杜化路蘭的眼光獨到。

Jonathan Nolan都無法理解當年為何會選上希夫烈格成為小丑。(網上擷圖)

【永遠的小丑】Heath Ledger逝世10年 親姊:請緊記,他沒有自殺

【永遠的小丑】Heath Ledger生前苦戰病魔 好友解說大量服藥之謎

+ 6 + 5 + 4

謝拉力圖版小丑最可惜?

在2016年上映的《自殺特攻:超能暴隊》(Suicide Squad),請來謝拉力圖(Jared Leto)飾演小丑。可惜卻遇正DC電影的低潮,「拍乜衰乜」實在有點可惜。

+ 6 + 5 + 4

電視劇《葛咸城》創小丑新玩法

除了電影版外,電視劇《葛咸城》(Gotham)有一個新穎及有趣的想法,將小丑的不同性格分別放在一對雙胞胎兄弟Jerome及Jeremiah當中。Jerome是瘋狂暴戾,而Jeremiah卻是冷靜狡猾,這兩個角色都由童星Cameron Monaghan飾演,絕對是對演技他演技一次的大考驗。Cameron Monaghan在去年接受外國傳媒《CBR》訪問時稱︰「Jerome是給過去75年有多的小丑的一封情書」。

+ 6 + 5 + 4

其他版本小丑 聲演都應記一功

在《星球大戰》系列中,飾演盧克天行者的麥咸美(Mark Hamill)在電視動畫《Batman: The Animated Series》及頗受好評的電子遊戲《Batman: Arkham Asylum》和《蝙蝠俠:阿卡漢城市》(Batman: Arkham City)中擔任小丑的配音。

「盧克天行者」麥咸美在電視動畫《Batman: The Animated Series》中為小丑配音。(《Batman: The Animated Series》劇照)

最後同為幫小丑配音的Zach Galifianakis,他在《LEGO蝙蝠俠英雄傳》(The Lego Batman Movie)聲演小丑,他坦言「小丑是一個偉大的反派,因為他狂野而又無法預測」,並指出「積尼高遜的小丑對他非常有啟發性」。