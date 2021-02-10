【正義聯盟】謝拉力圖小丑正面造型曝光　網民批似舊版本結合而成

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-10 18:45

導演Zack Synder執導的新版《正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）將於3月18日在串流平台上架，觀眾很期待這個4小時版本跟原版的分別，除了本身出場的角色，在《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）中飾演「小丑」（Joker）的謝拉力圖（Jared Leto）亦會現身。

謝拉力圖在《自殺特攻》飾演的小丑被視為最失敗的版本。（劇照）

今日（10日）片方公開謝拉力圖的小丑新造型，對比在《自殺特攻》的「MK味」濃，新版抹去了浮誇紋身，綠色All Back髮型變成長髮，配上標誌性的血盆大口，不少網民讚回歸簡單更有味道。不過亦有人認為這個造型予人似曾相識的感覺，似將積尼高遜（Jack Nicholson）、希夫烈格（Heath Ledger）及華堅馮力士（Joaquin Phoenix）的版本結合而成。

呢張朦朧版造型照，唔講仲以為係華堅馮力士嚟。（劇照）

點擊下圖睇謝拉力圖新小丑造型

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其實早幾日Zack Synder在Twitter分享過朦朧版謝拉力圖小丑造型，當時已被指跟華堅馮力士的版本相當似樣，據悉Zack Synder曾透露謝拉力圖的新小丑造型傾向頹廢，而從造型照所見，他身穿醫生袍，下巴仲掛住個口罩，似乎是從醫院逃走出來，而電影中他跟蝙蝠俠將會有正面交流。