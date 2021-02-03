【正義聯盟】Zack Snyder版小丑新造型曝光　竟似華堅馮力士版

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-03 17:45

由薩克薛達（Zack Snyder）執導的《正義聯盟》導演版（Zack Snyder's Justice League），將在下個月在HBO Max上架，許多DC影迷對此都非常期待，而近日導演繼續在其網上社交平台宣傳電影，而今次主角輪到「小丑」謝拉力圖（Jared Leto）。

《正義聯盟》2017年版本的評價兩極。（《正義聯盟》劇照）

在2017年上映的《正義聯盟》（Justice League）是DCEU的第五部作品，原定由《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）導演薩克薛達執導。然而《正義聯盟》在製作上陷入困境，其劇本在製作期間多次進行修改。同年5月，導演的女兒自殺，被逼在後期製作階段辭職，華納兄弟於是找來《復仇者聯盟》（The Avengers）導演Joss Whedon接手完成。然而當時電影上映後，許多DC影迷立即在網上請願，要求推出導演版。

原本謝拉力圖在《自殺特攻：超能暴隊》中的小丑的形象。（《自殺特攻：超能暴隊》劇照）

最終華納兄弟在去年2月宣布重啟導演版計畫，並在同年10月宣布開始補拍，當時傳出參與補拍的演員有賓艾佛力、亨利卡菲爾及Ray Fisher。之後導演還邀請了安芭赫德、謝拉力圖及祖曼堅尼路參與補拍，而三人的角色分別為梅拉、小丑與喪鐘。除此之外，飾演閃電俠的Ezra Miller當時正在拍攝《怪獸與牠們的產地3》，他是唯一一位在其地片場參與補拍的正義聯盟成員。據導演表示，閃電俠增加了大約4至5分鐘的補拍鏡頭。

謝拉力圖的小丑參演《正義聯盟》導演版補拍。（《自殺特攻：超能暴隊》劇照）

隨著《正義聯盟》導演版上線時間逐漸迫近，導演薩克薛達不時在其社交平台宣傳電影，而今次主角輪到被撤換的「小丑」謝拉力圖。許多影迷見到小丑的新造型，都不禁聯想到華堅馮力士（Joaquin Phoenix）版的小丑，甚至有影迷留言，呼籲導演立刻公開小丑完整造型，看來DC影迷對於《正義聯盟》導演版都非常期待。