【正義聯盟】傳導演版將殺死兩大超級英雄　為續集埋平行宇宙伏筆

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-04 21:15

《正義聯盟》導演版（Zack Snyder's Justice League）將在下月18日正式在HBO Max上線，而導演近日確認了電影的級別為限制級，這意味著觀眾有幾會見到暴力血腥的打鬥場面。隨即就有外媒指出，《正義聯盟》導演版將有兩位超級英雄戰死，目的就是為《正義聯盟》導演版續集埋下伏筆。

《正義聯盟》導演版的級別為限制級。（《Zack Snyder's Justice League》劇照）

據《Giant Freakin Robot》率先報道，指出由姬嘉鐸（Gal Gadot）飾演的神奇女俠及積遜莫瑪（Jason Momoa）飾演的水行俠將在大戰中戰死，這讓餘下的正義聯盟成員需要靠由Ezra Miller飾演的閃電俠回到過去，從而改變歷史。而因為這次時間旅行，讓DCEU出現了新的平行宇宙，並延伸至《正義聯盟》導演版續集。

閃電俠盛傳目前是DCEU平行時空的重要角色。（《Zack Snyder's Justice League》劇照）

然而有網民提出質疑，皆因由積遜莫瑪主演的《水行俠》正發生在《正義聯盟》後，那麼水行俠如何在《水行俠》中出現呢？有網民解答稱，這意味著閃電俠成功回到過去拯救死去的神奇女俠及水行俠。甚至有網民認為，《正義聯盟》導演版原本就不存在DCEU，皆因神奇女俠在《神奇女俠1984》懂得飛行，但卻沒有在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）時使用，由此可見，《正義聯盟》導演版從不在DCEU宇宙。

在《閃電俠》劇集中，閃電俠可以透過光速回到過去。（《Zack Snyder's Justice League》劇照）

所以該報道最後指出，《正義聯盟》導演版續集將會用平行宇宙來帶過一切，更有傳率先升格安芭赫德（Amber Heard）的梅拉，在另一平行宇宙Knightmare世界，成為亞特蘭提斯的領導者。難怪薩克薛達需要安芭赫德補拍《正義聯盟》導演版。