第二代「黑寡婦」佛羅倫斯佩芝　演嗜血性愛機械人錯殺主人

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-13 17:23

現年25歲的英國女星佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）演出過不少為人熟悉的作品，其中包括銀幕處女作《The Falling》、《馬克白夫人的誘惑》（Lady Macbeth）、《小婦人》（Little Women）及仍未上映的《黑寡婦》（Black Widow）。近日有新消息稱，她下一個電影角色將會成為嗜血的性愛機械人殺手。

佛羅倫斯佩芝將與施嘉莉祖安遜主演《黑寡婦》。（《黑寡婦》劇照）

據外國傳媒《Deadline》率先報道，Apple Studios擊敗眾多對手，獲得短篇小說《Dolly》的電影改編權。該報道指出，電影將由曾獲奧斯卡提名的佛羅倫斯佩芝主演，並由《鐵甲奇俠3》編劇Drew Pearce及《忘形水》編劇Vanessa Taylor聯合撰寫劇本。然而該報道也指出，目前工作室仍未完全開綠燈，皆因除了兩名編劇要撰寫劇本外，最重要是尋找合適的導演執導。

據了解，短篇小說《Dolly》由美國女作家Elizabeth Bear所撰寫，並於2011年刊登在美國奇幻小說雜誌《Asimov's Science Fiction》，故事講述一名億萬富翁被他的性愛機械人殺死後，警方需要決定究竟機械人是殺人武器，還是過失者。

佛羅倫斯佩將在《黑寡婦》中飾演第二代「黑寡婦」。（《黑寡婦》劇照）（《黑寡婦》劇照）

而外界對此作品的評價不俗，據《Tangent Online》稱，《Dolly》是一本「很有趣」的短篇小說，讚揚Elizabeth Bear「顛覆了機械人的角色」；而《ACM通訊》雜誌更把這短篇小說納入為例子，應用在它們一篇電腦倫理的文章上。

巧合地，在澳洲迪肯大學（Deakin University）任教的電腦保安專家Nick Patterson在2017年曾表示，比起一般電腦或智能電話，這類機械人更容易被黑客入侵及遙控，淪為殺人武器。

佛羅倫斯佩芝將在新戲飾演嗜血性愛機械人殺手。（網上圖片）

他更指出性愛機械人猶如真實版的「未來戰士」，當機械人連上網路，黑客就可輕易入侵，皆因他們可以入侵結構較為複雜的個人電腦及智能手機，所以性愛機械人對他們來說可謂易如反掌。當他們輸入指令後就可以控制機械人的手腳，從而奪走目標生命：「黑客入侵機械人後，可以全面控制它們的手腳及在其身上武器，如刀或利器等。」