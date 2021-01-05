【黑寡婦】遲足一年先上映　美娜祖華維茲等唔切率先劇透女兒角色

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由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）主演的《黑寡婦》原定在去年上映，可惜電影受到新冠肺炎疫情影響，被迫延至今年5月上映。近日《生化危機》系列女星美娜祖華維茲（Milla Jovovich）接受《Entertainment Tonight》訪問時，大讚她13歲女兒在《黑寡婦》的演出：「她非常了不起！」

由施嘉莉祖安遜及佛羅倫斯佩芝主演的《黑寡婦》因新冠肺炎疫情影響，被迫延至今年5月上映。（《黑寡婦》劇照）

《黑寡婦》的故事發生在《美國隊長3：英雄內戰》及《復仇者聯盟3：無限之戰》之間，並會探討黑寡婦在成為神盾局特工及復仇者前的歷史。為了探討這段過去，有指Marvel Studios找來美娜祖華維茲的13歲女兒Ever Gabo Anderson飾演年輕版黑寡婦。而美娜祖華維茲早前接受《Entertainment Tonight》訪問，談到女兒在《黑寡婦》的其中一幕演出弄哭在場所有人士：「我們稱她為Baby Widow，她是Marvel電影的粉絲，而她是一位了不起的天才，她是天生的藝術家，我很高興可以在片場看到她的演出。」

《黑寡婦》將探討黑寡婦的過去（《黑寡婦》劇照）

之後美娜祖華維茲還指出，Ever Gabo Anderson在《黑寡婦》的其中一幕演出把片場的所有人都弄哭了：「她其中一幕演出弄哭了在片場的所有人士，她非常了不起，我認為大家看這部電影時會留下深刻印象。」相信許多Marvel粉絲都可以希望《黑寡婦》能在今年內如期上映。

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