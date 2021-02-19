《爆血新婚夜》、《屠・姐上錯身》…盤點15套令人越爛越愛的B級片

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有的時候如果看到一部爛片你會勁嬲，但又有時還就是想看一些無稽到不行的爛片，而且越爛越療癒，這就是看「B 級片」的惡趣味了！既然有這麼多人喜歡 B 級爛片，那麼繼我們在很久以前跟大家介紹完「什麼是 B 級片？」以及經典的 B 級片推薦後，再度帶來 15 部近期新出的 B 級爛片推薦！不過因為戲院院線上映的 B 級片並不多，各大串流平台或 DVD 出售的消息來院也沒有很統一，所以編輯的選片區間比較長，以下的推介大約是近一年內推出作品…一於開始挑戰自己的下限吧！

文：Daniel Hsu／GQ Taiwan

《爆血新婚夜》﹑《深淵異形︰蟲島激戰》……無聊時不妨看看以下介紹的15套B級電影！（按圖了解）▼

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：越爛越愛看！過年不能錯過的 15 部殺時間無腦「B 級片」推薦！】

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