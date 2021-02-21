《被消失的兇案》 羅守耀參照水箱藏屍案 ：極懸疑結局會出人意表

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-21 16:15

由羅守耀編劇兼導演的懸疑電影《被消失的兇案》，請來御用班底張兆輝、任達華、邵美琪以及洪天明、陳靜DaDa、林雪，故事講述大廈重建，發現被深埋八年的人體殘肢，在疑點重重之下如何破案。

羅守耀表示電影非常懸疑，盡量堆砌個結局出人意表但又合理。（陳順禎 攝）

羅守耀自言電影參照了1983年的水箱藏屍案。（陳順禎 攝）

既老闆又是編劇、導演的羅守耀接受《香港01》訪問時表示：「而家開到戲的確好開心，故事諗咗10年，一路都等緊機會，因為題材都好偏，不過到咗而家就唔再諗呢啲，自己想做嘅就做咗佢，故仔題材來源自一個真實案件，1983年嘅水箱藏屍案，因為個結局幾奇怪，我哋呢套戲唔係重拍，不過有用佢嘅靈感，最特別嘅地方就係殺人兇手承認殺人之後，去到終審法院，陪審團一致裁定自衛殺人，當庭無罪釋放，覺得整件事好趣怪，所以拎嚟做題材。」

羅守耀笑言叫到啲老朋友幫手的確好開心。（陳順禎 攝）

而講到今次的御用班底時，羅守耀笑言：「首先呢部係港產片，同埋而家演員係難求，知名嘅演員肯嚟已經好開心，可幸叫到啲老朋友返嚟幫下手，天明拍《黑拳》合作過一次，陳靜同何華超就未用過，不過大家都合作得好開心。」