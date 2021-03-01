金球獎2021｜「黑豹」奪影帝　妻子激動致謝︰你可以繼續前進

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-01 12:41

已故美國男星查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）憑《藍調天后》成為第78屆金球獎最佳男主角獎。

金球獎最佳男主角獎由Renee Zellweger負責頒獎。（網上擷圖）

金球獎最佳男主角獎由「黑豹」查特域克保斯曼奪得。（網上擷圖）

金球獎最佳男主角獎由Renee Zellweger負責頒獎，最終由「黑豹」查特域克保斯曼力壓《曼克》（Mank）奧斯卡影帝加利奧文（Gary Oldman）成為金球獎影帝，其妻子Taylor Simone Ledward得知查特域克保斯曼獲獎後，即時激動落淚。

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她妻子代查特域克保斯發表得獎感言：「他要感謝他祖先的教導與犧牲。他會多謝劇組，他會說美麗、鼓舞人心的說話，並會把所有人內心深處的聲音放大，從而告訴你們，你可以繼續前進，讓你回望歷史時都會覺得這是正確的事。」

最後，她激動地補充一句：「如今他不在我身邊，但我們必須花所有時間來與我們所愛的人一齊慶祝。」並答謝荷里活外國記者協會讓她有此機會可以致得獎感言，之後她向其丈夫表示：「親愛的，繼續做你（認為正確）的事（you keep 'em coming）。」