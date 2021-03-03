金球獎最佳導演趙婷執導《永恆族》　動作戲似足《復仇勇者》？

撰文： JUKSY 街星 最後更新日期： 2021-03-03 18:30

Marvel電影字宙第四階段（MCU: Phase Four）即將登場的超級英雄集結大片《永恆族》（Eternals），Marvel重金禮聘了中國女導演趙婷（Chloé Zhao）來執導，這位中國女演員宋丹丹之女剛憑藉著新片《浪跡天地》（Nomadland）拿下2021金球獎壓軸大獎「最佳導演」，成為了1984年（Barbra Streisand之後影史上第二位榮獲此獎項的女導演！

消息一出也馬上吸引大量Marvel迷更加期待《永恆族》，而趙婷在接受《The Playlist》專訪之時，就透露她跨足超級英雄電影拍攝《永恆族》之時，取材了奧斯卡金獎電影《復仇勇者》（The Revenant）！

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曾被笑「萬年陪跑王」的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）在2016年終於憑藉《復仇勇者》塞進馬屍體取暖、跟熊搏鬥的賣力表演，贏得了生涯第一座奧斯卡影帝大獎。《永恆族》導演趙婷就提及：「我在拍這部電影時有很多靈感借鏡，如果要說超英動作戲的部分，我必須說我借鑒了很多《復仇勇者》的場面，我真的很喜歡這部電影，我已經反覆看過無數次全片了。」

另外《永恆族》導演趙婷還說：「每次開會討論《永恆族》的動作戲時，我都很嚮往《復仇勇者》那種身歷其境的感覺，幸運的是Marvel也非常支持我這樣實踐出打鬥場面。」

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甫獲金球獎最佳導演之後，趙婷也極度被看好憑藉《浪跡天地》贏得2021年奧斯卡各項大獎，想要搶先目睹這位中國強勢才華女導演作品的朋友可以先觀看《浪跡天地》，而她所執導的首部Marvel超英電影《永恆族》則暫訂於今年10月28日上映，讓人期待趙婷為MCU帶來更多電影藝術性！

趙婷執導的Marvel Studios作品《永恆族》暫訂於年底上映。（Getty Images）

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