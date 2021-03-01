WandaVision｜紅女巫喊戲曬神級演技　劇集極好評續集或拍成電影

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-03-01 14:30

Disney+ Marvel系列美劇自宣布開發以來，始終被外界認為會是「迷你劇」。然而，近期卻不斷有消息指出將在六月首播的《Loki》已獲第二季續訂，因此在打頭陣的《WandaVision》即將完結之際，觀眾也對Marvel是否會繼續製作全新一季的內容感到非常好奇。

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對此，奇雲費治（Kevin Feige）在早前的媒體視訊見面會上表示，他待在Marvel的時間太長了，以致於現在對任何事情都不能肯定地說沒有，並解釋任何關於《WandaVision》第二季的計畫，都要取決於Marvel未來要推出的劇集和電影。

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在《WandaVision》開播前，官方就已證實女主角伊莉莎白奧遜（Elizabeth Olsen）會現身《奇異博士2》。

而對於Marvel電影宇宙正式加入Marvel工作室直接打造的劇集作品，奇雲費治認為有趣之處就在於所有作品都能有所交集：「有時候一部劇會推出第二季，有時候會被拍成電影，接著再回到以電視劇的方式呈現。」

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最後，他也透露未來要推出的劇集會以能推出第二季、第三季的架構打造，不會如《WandaVision》一樣，被視為像一部電影長片，「也許有一天我們會確定推出一部有五季的劇集，但目前為止，我們竭盡全力做到最好，專注在要推出的季數中。」

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在《WandaVision》完結後，Disney+接續將在3月19日上線《The Falcon and The Winter Soldier》，接著在6月11日播出《洛基》。

而其餘已宣布的作品近況如下： 《Ms. Marvel》：新人女星Iman Vellani主演，目前正在拍攝中，該角色確定會在《Marvel隊長2》現身。 《鷹眼》（Hawkeye）：Jeremy Renner）、Hailee Steinfeld主演，現正拍攝中。 《She-Hulk》：《黑色孤兒》艾美獎視后Tatiana Maslany主演，即將開拍。 《Moon Knight》（Moon Knight）：Oscar Isaac主演、Ethan Hawke傳聞演出大反派，即將開拍。

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