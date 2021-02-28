【WandaVision第八集劇透】「紅女巫」正式登場　天劍局陰謀曝光

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-28 18:13

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的Marvel迷你劇《WandaVision》第八集早前播出，意想不到的劇情再次成為焦點。在最後一集上架前，先跟大家回顧及分析今集的內容與彩蛋。

注意！！！下文含劇透！！！

Agatha Harkness（右）帶觀眾在《WandaVision》第八集重溫紅女巫的起源故事。（《WandaVision》劇照）

《WandaVision》第八集故事一開始回到了1693年，原來Agatha Harkness是一位學習黑魔法的女巫，她因此被其母親及其他女巫判處死列。然而由於Agatha Harkness的能力過大，反把其他女巫及其母親的力量吸走，最終只剩下Agatha Harkness一人。之後故事承接上一集，講述她出現在小鎮Westview的原因，原來是要了解紅女巫的魔法究竟如何運作。

Marvel電影宇宙一直稱呼「紅女巫」為「溫黛」。（《WandaVision》劇照）

之後Agatha Harkness就與紅女巫回到過去，間接讓觀眾可以了解更多紅女巫的起源故事，其中包括她與快銀小時候的遭遇、與心靈寶石接觸的場面，更加豐富了《美國隊長2》的片尾片段、之後就是她來到天劍局希望帶走幻視的遺體，可惜她來到時發現天劍局已經把幻視分解研究、最後就是紅女巫打開了幻視的信，然後她來到小鎮Westview，因傷心至極就利用了黑魔法，創造了她的「家」，當中包括幻視。

Agatha Harkness最後跟紅女巫說，相信她就是傳說中的「紅女巫」，其實在Marvel電影宇宙及其劇集，一直都稱呼後者為「Wanda」（溫黛），如今終於確認了她就是紅女巫。

溫黛終於變成紅女巫。（《WandaVision》劇照）

至於今集與上一集一樣，Marvel Studios都收錄了片尾片段，而今集的片段同樣讓粉絲震驚。皆因原來天劍局一直以來的秘密，原來是透過幻視的屍體創造出白色幻視。目前已經有粉絲從保羅比特尼早前的說話推敲出，相信天劍局會派白色幻視攻擊紅女巫的「家」，然後幻視與白幻視對決，所以他所指「一生都渴望與這位演員合作」及「兩人火花四起」，應該是指自己與自己合作。

迪士尼率先公布了《WandaVision》結局片劇照。（官方圖片）

白色幻視登場。（《WandaVision》劇照）

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