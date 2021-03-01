「蜘蛛俠」湯賀蘭自爆首遇羅拔唐尼尷尬事　錯認替身為本尊真人

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-01 12:00

「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）近日忙於為Apple TV+新戲《Cherry》（台譯：《迷途之心》）宣傳，然而除了談及新戲外，其他話題總離不開關於Marvel電影宇宙，而他近日接受外媒訪問表時，透露了一件他與「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）的尷尬事件。

由「蜘蛛俠」湯賀蘭及Ciara Bravo主演的《Cherry》近日在Apple TV+上架。（《Cherry》劇照）

「蜘蛛俠」湯賀蘭近期接受外媒《GQ》雜誌，談到他試鏡《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）時，與「鐵甲奇俠」羅拔唐尼的尷尬相遇。他表示由於過份緊張及緊張，他把羅拔唐尼的替身誤認為羅拔唐尼本人，更說了一句「真的很高興可以認識你」：「我明顯地非常緊張，我的意思是，如果我不覺得緊張，那會很奇怪。」

湯賀蘭續指出，當時他看到導演羅素兄弟，然後在遠處的試鏡室見到羅拔唐尼，然後他走過去自我介紹：「然而我當時在想，這看上去有點奇怪。他的樣貌跟我想像或記起的有些不同。」

《美國隊長3》是湯賀蘭首次參與的Marvel電影宇宙作品。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

不過湯賀蘭照樣伸手與這位「羅拔唐尼」握手，並跟他說：「很高興有這個機會，這個機會對我來說的意義，然後門打開，羅拔唐尼進來。」當時湯賀蘭才知道，原來他一直以來都是與羅拔唐尼的替身Glenn Foster聊天：「當我真正遇到他後，我變造更加冷靜及鎮定。」

Glenn Foster（右）是羅拔唐尼的替身。（網上圖片）

除此之外，湯賀蘭還表示羅拔唐尼在首天給予的建議讓他終身受用：「他把我帶到一邊，並對我說『我記得這種感覺，我以前都經歷過這感覺，這是非常大壓力。好好享受這過程，讓你的身體主導』。」難怪兩人無論在戲外戲裡，都猶如兩師徒一樣。