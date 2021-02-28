「雷神」基斯咸士禾夫孖麥迪文幫朋友慶生　超巨型手臂嚇呆網民

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-28 21:30

由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演的《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）上月底在澳洲開鏡，不經不過都拍了近一個月。早前「雷神」基斯咸士禾夫忙裡偷閒，與麥迪文（Matt Damon）及艾迪斯艾巴（Idris Elba）齊齊為好友Aaron Grist舉行生日派對，其中「雷神」基斯咸士禾夫的超巨型手臂意外成為網民焦點。

基斯咸士禾夫的手臂愈練愈巨型。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

「雷神」基斯咸士禾夫今日在Instagram貼出了數張為其好友Aaron Grist慶祝生日的照片，除了「雷神」及其太太外，出席者還包括麥迪文、艾迪斯艾巴及「雷神」弟弟里安咸斯禾夫（Liam Hemsworth）等。然而大多數網民的目光都並非在麥迪文及艾迪斯艾巴身上，而是「雷神」基斯咸士禾夫超巨型的手臂。

另外，部份網民起初未能認出麥迪文及艾迪斯艾巴，皆因兩人戴上黑色太陽眼鏡及帽子，讓人難以認出。據了解，艾迪斯艾巴目前身在澳洲工作，但並非拍攝《雷神奇俠4》，皆因其角色早已經在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）陣亡，而暫時亦沒有消息指艾迪斯艾巴將會回到Marvel電影宇宙。

艾迪斯艾巴雖然身在澳洲，但他的角色已經死亡。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

據了解，艾迪斯艾巴目前的工作是與泰達史雲頓（Tilda Swinton）合作由George Miller執導的《Three Thousand Years of Longing》。

至於剛在上月中與家人移居澳洲的麥迪文都有出席Aaron Grist的生日派對。據了解，他則有份客串演出《雷神奇俠4》，但目前其角色仍然是保密。