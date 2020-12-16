【鬼滅之刃】日本女童膜拜鬼殺隊　媽媽發文笑稱：不是妳的祖先！

由日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的《鬼滅之刃》人氣居高不下，改編自漫畫的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》的票房也相當可觀，在日本大收超過300億日圓，無論男女老幼都愛上這作品，而日本有一位媽媽早前分享她女兒「膜拜」鬼滅之刃的圖片，瞬間成為網絡熱話。

《鬼滅之刃》的作品人氣高企，劇場版電影在日本大收超過300億日圓。（《鬼滅之刃》劇照）

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《鬼滅之刃》漫畫最終章出版當天，日本全國5間報社各刊登3個主要角色，合共15個角色的全版廣告，讓粉絲陷入搶購熱潮，網上更出現高價轉售的現象。早前有一名日本媽媽在Twitter分享，指3歲女兒非常喜歡《鬼滅之刃》，甚至她在每天起床時還會對海報膜拜，並在貼文寫道：「他們可不是妳的祖先啊！」，頓成網絡熱話，更獲少網民留言及轉載。

日本有一位媽媽早前分享她女兒「膜拜」鬼滅之刃的圖片，意外成為網絡熱話。（chibi0u0chibi Twitter 擷圖）

從照片可以見到，牆壁上貼了7張《鬼滅之刃》的海報，而據這位日本媽媽稱，這些海報是從親戚手上獲得的，至於張貼的位置則有她6歲的兒子決定。沒想到，她的3歲女兒在每天起床後都會向尊敬的鬼殺隊成員致敬。這則貼文頓成網絡熱話，有網民表示「好可愛。將來一定會是個有禮的孩子」，甚至有網民推測這一切是因為「岩柱」悲鳴嶼行冥所引起，皆因他雙手合十，與日本媽媽的女兒的動作非常相似。