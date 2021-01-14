甄子丹徒弟｜日本導演下村勇二新作　77分鐘動作戲一鏡過震驚全日

在2018年上映的日本電影《屍殺片場》（台譯：《一屍到底》），因開頭長37分鐘的一鏡到底及住後顛覆觀眾認知的劇情而爆紅。日本方面對一鏡到底又有新玩法，今次是輪到坂口拓及山崎賢人主演的《狂武藏》（Crazy Samurai: 400 vs. 1），劇組還挑戰以一鏡到底的方式拍攝出77分鐘的動作戲場口，難怪獲不少外媒讚譽。

當時《屍殺片場》的反轉劇情，獲得不少讚美聲音。（《屍殺片場》劇照）

《狂武藏》由曾參演《導火綫》的日本動作演員下村勇二執導，當年他也是電影的幕後製作人之一。回到日本後，他為《GANTZ 殺戮都市》、《BLEACH》及Netflix日劇《今際之國的有栖》擔任動作指導，而今次他聯同《Re:Born》男主角坂口拓及山崎賢人挑戰不可能的任務。

下村勇二原來是《今際之國的有栖》動作指導，。（《今際之國的有栖》劇照）

《狂武藏》以大家熟悉的江戶時代的傳奇劍術家宮本武藏為主角，出生於1584年的他，是二天一流劍道的始祖，並以「二刀流」劍術聞名於世。電影片長91分鐘，其中77分鐘的動作場面以一鏡到底的方式拍攝。瘋狂的動作戲獲外媒盛讚，據《福布斯》稱：「這部電影的亮點在於這77分鐘的動作戲，這是一場馬拉松式的戰鬥，可以媲美任何一部電影。」而在這77分鐘的動作戲，宮本武藏需要與400人決鬥。

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值得一提的是，《狂武藏》導演下村勇二，他是來自甄子丹的「甄家軍」。他曾經在倉田保昭所創立的「倉田Action Club」習武，之後去到東京擔任動作特技演員。之後他在1999年獲日本同鄉谷垣健治推薦，因而認識了甄子丹。

甄子丹需要演出及兼任武術指導，他在忙不過來時就會找下村勇二擔任武術指導。（《西遊記之大鬧天宮》劇照）

下村勇二曾在訪問回憶與甄子丹合作的片段，他指他在片場雖然要求非常嚴格，但私下卻很會照顧人：「曾有其他替身演員把自己的失誤轉嫁給我，我語言不通，就算不甘心也還不了口，但Donnie（甄子丹）都有在看，還跟我說『你當時是對的，錯的是他們』，他真的把一切都看在眼裡，讓我湧現『想跟隨這人』的想法。」至今他仍然對甄子丹非常感激：「如今我能立足於動作電影，都是拜甄子丹及谷垣健治，無論過去還是現在，我都由衷感謝。」