尼古拉斯基治第5任老婆身世慘　自小家貧缺父愛影帝溫暖其下半生

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現年57歲的金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage），近日再傳出喜訊，3月6日對外證實第5度結婚，上月中在美國拉斯維加斯行禮，新任老婆正是小他30歲的日本女藝人芝田璃子（Riko Shibata），年紀比起尼古拉斯基治29歲的大仔Weston Coppola Cage更細，曾被笑指︰「佢似領養咗個女！」

有指尼古拉斯基治近年鍾情亞裔女性，當時傳出尼古拉斯基治跟芝田璃子相愛時簡直嚇人一跳，更曾被懷疑芝田璃子未成年，但原來已有26歲，加上芝田璃子入行只有3、4年沒甚名氣，閒角程度連電影官網都沒有提到芝田璃子的名字，所以沒有人認識。

芝田璃子身世可憐

其實芝田璃子身世可憐，她曾接受東京電視台的尋親節目訪問，表示3歲時母親離家出走，從小因家庭及經濟問題而要入住社會福利署，在小學至中學期間共住了約10年，每年只能與父親見面一至兩次，從小缺乏父愛，所以在她出道時更特別用上真名，希望能有機會與媽媽見面。有人猜測因為她從小缺乏父愛關係，促使她愛上尼古拉斯基治。

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尼古拉斯基治跟芝田璃子（Riko Shibata）在美國拉斯維加斯一間酒店舉行小型婚禮，而尼古拉斯基治的前妻Alice Kim和仔仔Kal-El都有出席。尼古拉斯基治首次婚姻保持得最長，1995年跟Patricia Arquett結婚，直到2001年離婚，Patricia Arquette 2006年跟Thomas Jane結婚再於2011年離婚；尼古拉斯基治於2002年跟Lisa Marie Presley結婚，可惜該段婚姻只維持了兩年；離婚同年尼古拉斯基治跟韓裔妻子Alice Kim結婚，該段婚姻維持得最久，長達12年，後於2006年離婚，再到了2019年跟日籍化妝師Erika Koike閃婚，但婚姻只維持了短短4日，直到上月中尼古拉斯基治跟芝田璃子結婚。

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