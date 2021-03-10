風再起時｜內地流出15秒片花　郭富城梁朝偉率先鬥舞藝琴技

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-10 16:29

由大地電影及美亞娛樂出品，美亞娛樂發行，翁子光執導，郭富城、梁朝偉、譚耀文、周文健、太保等人主演的犯罪傳記片《風再起時》，被選為第45屆香港國際電影節開幕電影，該片更是梁朝偉和郭富城電影上首度合作。

《風再起時》由《踏血尋梅》的導演翁子光執導，以「四大探長」的故事為藍本，除了有兩大影帝郭富城、梁朝偉之外，還有實力派演員譚耀文、謝君豪、金燕玲等，卡士強大。電影從發佈到拍攝再到後製，一直深受香港人關注，相信會是觀眾最期待的港產片之一！

《風再起時》以50、60年代香港「四大探長」故事為背景，近日微博流傳一條短短15秒的預告。在短片開首，飾演探長磊樂的郭富城，做出敬禮手勢似在授勳，然後鏡頭一轉，跟飾演南江的梁朝偉對望，十分有火花。兩人將會在戲中有不少對手戲，不乏對立場面，尤其在會議室「對峙」一幕，搭配背後有警察正在開香檳，唯獨兩人甚有氣場，與背景氣氛大相逕庭，當時二人心中又正在想甚麼呢？

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早前梁朝偉曾透露自己為了《風再起時》苦練鋼琴，今次在預告中率先可見到他彈琴的英姿，而舞王郭富城就大曬舞技，兩人英氣十足。雖然目前仍能保持歡樂氣氛，但根據真人真事四大探長呂樂、藍剛、顏雄、韓森的事迹，四人縱橫黑白兩道，呂樂更於在任期間建立了一套與黑社會制度相關的貪污機制，四人聯手貪財，到最後四名被通緝的前探長又有何下場呢？