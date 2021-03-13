《阿凡達》大陸重映奪回全球第一　金馬倫：中國市場潛力無限

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-13 18:30

2009年上映的《阿凡達》（Avatar）由大導占士金馬倫（James Cameron）執導兼編劇，當年這部史詩式的科幻電影超過兩小時半，可謂是全新的突破，更曾創下「32天過破5億美元」、「全球最高電影票房紀錄」的紀錄，現時總票房為27.89億美元（約216億港元）。

《阿凡達》現時在內地重映。（《阿凡達》電影海報）

當年《阿凡達》公映後不足一個月就在內地上映170分鐘的特別版，比正常片長多出8分鐘，中國市場大收約2億0412萬美元（約15億港元）。12日《阿凡達》在內地重映，據「貓眼專業版」數據，截至3月12日23：00，《阿凡達》重映首日票房超過2200萬人民幣，即時登頂成為內地票房單日冠軍。

《阿凡達》重映氣勢超強！（網上擷圖）

據內地「燈塔」資料顯示，《阿凡達》重映後票房達到5090萬人民幣，有望超過此前全球票房冠軍《復仇者聯盟4：終局之戰》（27.97億美元，約217億港元），再次刷新全球票房紀錄，從《復仇者聯盟4》手中再次奪回全球票房冠軍的稱號。

《復仇者聯盟4：終局之戰》現時為全球票房冠軍。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影海報）

占士金馬倫認為中國電影市場具有無限的潛力。（網上圖片）

據知大導占士金馬倫對於重映一感到非常開心，更可彌補遺憾當年沒有入戲院欣賞的觀眾。他更用中文跟中國影迷打招呼，而且講到《阿凡達》續集會是最佳的3D觀影體驗，在這麼多年後，視效方面有了巨大進步，創造角色手段更加先進，人物看起來更加真實，和真人完全一樣，3D技術也更加完善。占士金馬倫更對中國電影人作出鼓勵，更認為中國電影市場具有無限的潛力。