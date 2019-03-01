【銃夢】導演占士金馬倫送13歲女孩機械手臂　締造真人版戰鬥天使

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荷里活著名導演占士金馬倫（James Cameron）擔任監製及編劇的《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）上畫以來，好評直逼《阿凡達》，全球收益2.63億美元！早年《鐵甲奇俠》（Iron Man）男主演羅拔唐尼（Robert Downey）送了一隻機械手臂給一名7歲男童Alex，而占士金馬倫同樣做出相同行動，實現了現實版Alita！

羅拔唐尼早前曾送《鐵甲奇俠》《鐵甲奇俠》。（影片截圖）

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Tilly Locke在《銃夢：戰鬥天使》倫敦首映上展視出她的機械手臂。（網上圖片）

占士金馬倫︰殘疾再也不可能阻礙她
外國一名13歲女孩Tilly Locke，不幸在1歲多時患上腦膜炎而引發敗血症，需要截去雙手，而在占士金馬倫得知此事後，出資為她打造由Alita設計團隊和Open Bionic公司共同製作的機械手臂，而Tilly Locke更在倫敦的全球首映戴上這雙機械手臂，跟女主角Rosa Salazar、監製Jon Landau和導演占士金馬倫走上藍地氈，而占士金馬倫更說：「Tilly Locke會長大成為一個不可思議的人，而殘疾再也不可能阻礙她。」

導演占士金馬倫對於Tilly Locke能用上機械手臂，感到非常高興。（網上圖片）

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Tilly Locke用機械手臂熟練地化妝。（影片截圖）

Tilly Locke戴上機械手臂後，像是被賦予新生命一樣，她除了在首映上戴上機械手臂，擺出一副準備戰鬥的樣子外，更在Twitter上傳一段自己化妝的影片，她先用眼影掃塗上眼影，再用手指將其推開，後來再用化妝掃塗上腮紅，看她架輕就熟的手勢，已能熟練地運用機械手臂，相信這將會為Tilly Locke帶來無比的方便。

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