《叫天不應》彭順重回驚慄作　「浙大軍訓女神」蔡卓音性感發力

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-16 22:15

香港國際影視展（線上版）昨日（3月16日）開幕，多間電影公司陸續公布不同計畫，其中最多影迷關注的相信是由古天樂主演的《尋秦記》。除此之外，當然還有影迷期待已久的《明日戰記》、目前獲得極好評的《智齒》、《濁水漂流》及《七人樂隊》等。除此之外，由彭順執導的《叫天不應》都不容錯過。

許雅婷因在《倚天屠龍記》飾演小昭而備受關注。（《倚天屠龍記》劇照）

從官方網站見到，由寰宇發行、彭順執導，並由前女子組合「少女標本」成員之一的許雅婷（Kabby）夥拍有「軍訓女神」之稱的蔡卓音主演的電影《叫天不應》（暫定名稱），目前電影進入後製階段，更稱會在今年上映。

電影講述三名少女神秘失蹤，原來被捉到偏遠的孤島上，她們被迫成為島上三兄弟的伴侶，而這三兄弟由外婆撫養成人。在與外界隔絕的孤島上，三名無助的少女將用盡所有辦法逃離惡夢。雖然香港觀眾未必非常熟悉兩位女主角，但她們其實在中國頗具名氣，再加上導演彭順擅長拍攝驚慄電影，故《叫天不應》絕對有機會異軍突起。

《叫天不應》的海報，電影由蔡卓音、許雅婷及Yomi主演。（官方海報）

其實許雅婷在香港出道，她曾任「淘女郎」，之後與周秀娜的經理人簽約。在2013年3月，她獲翁子光賞識，在《微交少女》中飾演有毒癮兼多次自殺不遂的「阿欣」。兩年後，她與袁紫僑、簡淑兒及溫心組成女子音樂組合「少女標本」。

翌年許雅婷將重心轉移內地，先拍攝中國青春校園網劇《梔子花開》，之後在2018年憑在《倚天屠龍記》中飾演「小昭」而受到關注，還被中國網民大讚「最美小昭」。而她在去年主演的網劇《鳳歸四時歌》，獲網民大讚有靈氣，成為新一代氣質美女，讓她頓成網絡熱話，人氣急升。

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至於另一位女主角蔡卓音同樣不簡單，1995年出生的她，在2013年時，因為身穿校服的照片在社交網站流出而引起關注。翌年她入讀浙大大學後，更因一輯甜美軍訓照在網上流出而走紅，當時她還被網民稱為「浙大軍訓女神」。她在2017年以「優秀畢業生」身分獲邀錄製節目《天天向上》，同年11月，她獲彭順邀請參演她的銀幕處女作《叫天不應》。